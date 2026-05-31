Finland förstör festen – tar VM-guld

Finland tar VM guld 2026. Efter 70 minuter utan mål klev Konsta Helenius fram och förstörde festen för hemmanationen Schweiz.

– Finland vågade mer, spelade smartare. Sen har de den där sisun och strukturen som gjort att de vunnit så många guld, säger experten Erik Granqvist i sändningen av 1–0-matchen.

Finland besegrar Schweiz i finalen och tar VM-guld 2026. Foto: Bildbyrån.

Precis som 2024 och 2025 blev VM-finalen 2026 en målfattig historia.

Schweiz, med sin publik i ryggen, på hemmaplan, klev ut som knappa favoriter med sitt starka mästerskapet. Men nervositeten letade sig in och Finland var ytterst nära 1–0. Anton Lundell hade haft klubban över ribban när han styrde in pucken och därefter stod sig 0–0 in i både första och andra pausen.

För Schweiz var detta lite av ett mardrömsscenario efter de två senaste årens finaler. Varken mot Tjeckien eller USA, de två senaste åren, lyckades man nämligen näta.

– Det är uppdukat för att ta det här första VM-guldet, och det märks på spelarna. Det är lite mer krampaktigt än vanligt, lite avvaktande, sa Viaplays expert Erik Granqvist i sändningen.

Till slut, med tre perioder spelade, väntade förlängning.

Helenius stor guldhjälte för Finland

Tidigt i spel mot tre var Jesse Puljujärvi ytterst nära att ge Finland segern. Men skottet tog i den vänstra stolpen och studsade ut framför Leonardo Genoni. Inom kort hade även Schweiz en puck i ramen, och publiken suckade högt.

Till slut, i minut 71 klev 20-årige Konsta Helenius fram och satte 1–0-målet som förstörde festen för Schweiz.

– Det måste vara superjobbigt för Schweiz såklart. Men tittar man på de tre senaste VM-finalerna, de vågar inte riktigt spela ut och, de är lite försiktiga. De har varit superbra i gruppspelet, kvartsfinal och semifinal, men sen slutar de spela lite i finalerna. Det är ett bevis, när du inte gör några mål i tre finaler. Kommer de till en till måste de verkligen offra något för att vinna, säger Peter Forsberg i sändningen innan Granqvist fortsätter.

– De blir alldeles för rädda för att göra misstag, schweizarna. Den där självklarheten när de inte varit rädda, då har de varit en maskin. Här var de för rädda, Finland vågade mer, spelade smartare. Sen har de den där sisun och strukturen som gjort att de vunnit så många guld.

Schweiz har fortsatt aldrig vunnit VM-guld. Däremot har man fem silvermedaljer (1935, 2013, 2018, 2024 och 2025). För Finland var detta guld nummer fem (1995, 2011, 2019, 2022, 2026).

