Matchrapporter Finland tog VM-guld efter seger mot Schweiz efter rysare Hockeysverige Skribent

Finland-seger med 1–0 efter förlängning

Konsta Helenius matchvinnare för Finland

Finland höll tätt bakåt Finland vann borta med 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning mot Schweiz i VM Final herr. Konsta Helenius blev matchhjälte 10.00 in i fjärde perioden med sitt avgörande 1–0-mål. Schweiz–Finland – mål för mål Schweiz–Finland 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1) VM Final herr Förlängning: 0–1 (70.00) Konsta Helenius. Utvisningar, Schweiz: 5×2 min. Finland: 4×2 min. Skott: 19–23 (7–14, 8–2, 4–6, 0–1)

