Finland tog VM-guld efter seger mot Schweiz efter rysare
- Finland-seger med 1–0 efter förlängning
- Konsta Helenius matchvinnare för Finland
- Finland höll tätt bakåt
Finland vann borta med 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning mot Schweiz i VM Final herr.
Konsta Helenius blev matchhjälte 10.00 in i fjärde perioden med sitt avgörande 1–0-mål.
Schweiz–Finland – mål för mål
VM Final herr
Förlängning: 0–1 (70.00) Konsta Helenius.
Utvisningar, Schweiz: 5×2 min. Finland: 4×2 min.
Skott: 19–23 (7–14, 8–2, 4–6, 0–1)
