Finland tog VM-guld efter seger mot Schweiz efter rysare

  • Finland-seger med 1–0 efter förlängning

  • Konsta Helenius matchvinnare för Finland

  • Finland höll tätt bakåt

Finland vann borta med 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning mot Schweiz i VM Final herr.

Konsta Helenius blev matchhjälte 10.00 in i fjärde perioden med sitt avgörande 1–0-mål.

Schweiz–Finland – mål för mål

Schweiz–Finland 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

VM Final herr

Förlängning: 0–1 (70.00) Konsta Helenius.

Utvisningar, Schweiz: 5×2 min. Finland: 4×2 min.

Skott: 19–23 (7–14, 8–2, 4–6, 0–1)

