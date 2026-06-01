TV: Schweiziska tårarna: ”Vi är förkrossade”

Nico Hischier och Schweiz får återigen lämna hockey-VM utan ett guld. Silver, det har spelarna gott om efter 0–1-förlusten mot Finland.

– Vi spelade inte dåligt, men om du inte gör mål kan du inte vinna, säger NHL-stjärnan till Viaplay.

Nico Hischier har förlorat tre raka VM-finaler med Schweiz. Foto: Bildbyrån och Viaplay (montage).

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Det vill sig helt enkelt inte för Schweiz i hockey-VM.

Söndagens final mot Finland gick till förlängning, precis som 2025 mot USA, och även nu trillade 0–1 in bakom Leonardo Genoni. Det innebär att värdnationen för mästerskapet 2026 får fortsätta vänta på sitt första VM-guld någonsin.

– Det suger bara just nu. Det är svårt att hitta ord, det är inte kul. Vi behövde göra mål och gjorde det inte. Det suger, säger Nico Hischier till Viaplay efter slutsignalen.

Schweiz har nu sex silvermedaljer (1935, 2013, 2018, 2024, 2025 och 2026). Nico Hischier, till vardags i New Jersey Devils, har varit med och spelat samtliga tre de sensate tre åren.

– Det var en tuff kamp. Vi spelade inte dåligt, men om du inte gör mål kan du inte vinna. Det har varit vårt problem de senaste finalerna, säger han.

Nico Hischier: ”Det betyder mycket”

En sådan som Leonardo Genoni står nu på fyra silvermedaljer, men värst är det för 33-årige Nino Niederreiter. Forwarden är nämligen den enda i årets lag som har fem silver på sitt CV.

Trots detta facit för Schweiz som hockeylandslag, och för spelarna, stannade publiken i Zürich kvar för att stötta sitt lag.

– De hade förtjänat det, säger Nico Hischier och fansen och fortsätter.

– De var där för oss hela turneringen, vi spelade så bra och det handlar bara om en match igen. Det är sport, men det suger. Att se fansen stötta oss, det betyder mycket. Vi är alla förkrossade över förlusten. Vi trodde alla att vi skulle vinna ikväll. Det var inställningen vi ville ha, men vi gjorde det inte bara.

Se hela intervjun med Viaplay i videospelaren ovan.

Schweiz finallag 2026

Source: Switzerland @ Elite Prospects