Flera spelare i Sam Hallams svenska OS-trupp dras med skador en knapp månad före första nedsläpp i Milano. Hockeysverige.se tar en titt på dessa och de senaste rapporterna kring deras hälsa.

Gabriel Landeskogs kamp mot klockan.

En rostig Victor Hedman?

Positivt med vila för sliten Erik Karlsson?

Philip Brobergs mardröm – direkt efter monsterkontraktet.

En Joel Eriksson Ek som är svår att ersätta.

Hur är det fatt med Leo Carlsson?

Gabriel Landeskog, Victor Hedman och Erik Karlsson är tre av Tre Kronors nyckelspelare som går skadade inför OS i Milano. Foto: Bildbyrån & Imagn Images

Den 11 februari spelar Tre Kronor mot Italien i OS-premiären. Än så länge har inga av de 25 spelarna som Sam Hallam presenterade i sin trupp strax efter nyår räknats bort från turneringen, men det finns flera frågetecken. Här tar vi en titt på deras status en knapp månad före turneringsstarten:

Gabriel Landeskog riskerar att missa OS. Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Gabriel Landeskog, fw, Colorado

Gabriel Landeskog är det största frågetecknet inför OS. Colorado-kaptenen har kommit tillbaka på ett magnifikt sätt efter sin nästan tre år långa skadefrånvaro på grund av sitt väldokumenterade knäproblem. Men efter att ha spelat samtliga matcher för Avalanche den här säsongen var oturen framme tidigare i månaden. I en match mot Florida Panthers tappade han skäret och brakade in i motståndarnas målbur och ådrog sig en överkroppsskada som rapporterats vara relaterad till revbenen för den potentiella Tre Kronor-kaptenen.

– Han berättade att han aldrig känt så mycket smärta i sitt liv och han undrade hur han skulle ta sig av isen, berättade kompisen och tidigare lagkamraten Erik Johnson i en tv-sändning förra veckan.

– De var nära att ta ut båren. ”Nate” (MacKinnon) viskade det i hans öra och frågade om han kunde resa sig, och med hjälp av fysion och ”Nate” gjorde han det. Men det kommer att bli bra – ben läker. Alla kan dra en lättnadens suck att det handlar om överkropp och inte underkropp.

Den initiala rapporten har pratat om sex till åtta veckors frånvaro. Därmed ser det ut att bli en kamp mot klockan. När han ådrog sig skadan var det fem veckor kvar till OS-starten.

Potentiella ersättare: Marcus Johansson är den forward utanför den svenska truppen som haft den bästa säsongen och bör stå först i kön, men rent stilistiskt passar Emil Heineman kanske bättre för att ersätta Landeskog. Inte för att han kan erbjuda i närheten av allt det som Landeskog gör, men han kan i alla fall bidra med en fysik och ett oömt spel som få andra i det svenska laget erbjuder.

Victor Hedman väntas göra comeback innan OS.

Foto: Bildbyrån.

Victor Hedman, b, Tampa Bay

Victor Hedman är en annan spelare som orsakar huvudvärk. Rapporterna kring hans opererade armbåge har mestadels varit positiva och allt tyder på att han kommer att kunna göra comeback i början av februari, kort innan avresan till Milano. Det som oroar är det faktum att han begränsats till 18 matcher den här säsongen och inte spelat sedan mitten av december. Därför lär det finnas ett visst mått av rost hos en av de svenska toppbackarna. Inte idealiskt, men bättre än att inte ha honom att tillgå alls. Är Landeskog inte spelbar lär Hedman vara given som lagkapten.

Potentiella ersättare: Inte för att det lär behövas i det här fallet, men skulle Hedman utebli måste Mattias Ekholm ses som den naturliga ersättaren. En tuff veteran som har upplevt det mesta på en hockeyrink. Har givetvis inte samma breda repertoar som Hedman men erbjuder ändå tillräckligt mycket för att vara det bästa alternativet sett till stil och prestanda. Simon Edvinsson kan vara ett annat alternativ om man vill jobba in ett yngre namn.

Erik Karlsson är den senaste svensken att sättas upp på skadelistan. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Erik Karlsson, b, Pittsburgh

I skymundan har Erik Karlsson gjort en riktigt bra säsong för Pittsburgh Penguins och haft stor del i att de inte blivit det bottenlag alla förväntat sig att de skulle vara. Därför är det djupt olyckligt att han i det här sena skedet ådragit sig en underkroppsskada som väntas hålla honom bort i någon vecka. OS verkar inte ligga pyrt till här, och i bästa fall innebär det här bara lite extra vila för 35-åringen som har matchats hårt med närmare 24 minuters spel per match i genomsnitt.

Potentiell ersättare: Det ser inte ut att finnas någon större risk här, men bara för att leka med tanken… Skulle Karlsson inte spela och man vill ha in en liknande spelare går tankarna kanske framför allt till John Klingberg. Jo, han har haft ett par tuffa år och dragits med skador även den här säsongen. Men Klingberg har gjort det riktigt bra med Sharks och snittat mest speltid av alla lagets utespelare tillsammans med Dmitrij Orlov. Klingberg är dessutom en ”gamer” – ju större scenen är, ju bättre presterar han.

Philip Broberg åkte på en hjärnskakning efter den här tacklingen från Mark Stone. Foto: AP Photo/Candice Ward

Philip Broberg, b, St. Louis

Philip Broberg hann inte njuta många sekunder av sitt nya 440-miljonerskontrakt innan verkligheten slog till. En omdiskuterad tackling från Vegas Golden Knights kapten Mark Stone satte den OS-uttagne backen ur spel med en hjärnskakning natten mot måndag. Lyckligtvis har rapporterna som kommit efter skadan varit positiva. Coachen Jim Montgomery säger att 24-åringen gör fina framsteg, och därmed kan vi nog pusta ut.

Potentiell ersättare: Inte heller här verkar OS vara i fara, men bara för att… Ska man satsa på en annan ung och spännande back är Simon Edvinsson det självklara valet för mig. Jag kan inte tänka mig att han var speciellt långt att få en plats i den svenska truppen, även om hans VM med Tre Kronor i våras lämnade lite mer att önska.

Joel Eriksson Ek har saknats för Minnesota de två senaste matcherna. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Joel Eriksson Ek, fw, Minnesota

Ännu en svensk nyckelspelare som dras med skadeproblem alltså… Joel Eriksson Ek har missat Minnesota Wilds två senaste matcher, sist här i förlusten mot New Jersey Devils natten mot tisdag, med en underkroppsskada. Enligt de rapporter som kommit kring den 28-årige tvåvägscentern är det inget allvarligt, utan han räknas som ”dag-för-dag”. The Athletic skriver att det inte är omöjligt att han gör comeback senare i veckan.

Potentiell ersättare: Kommer inte behövas. Men om en spelare av Eriksson Eks kaliber försvinner har Sverige problem. Han är antagligen den bästa tredjecentern man kan önska sig i en sådan här turnering, en spelare som kan bidra med allt. I och med att William Karlsson inte heller är tillgänglig finns det ingen perfekt ersättare, men Mikael Backlunds rutin och mångsidighet är antagligen det som kommer närmast vad som behövs för att fylla luckan.

Leo Carlsson saknades i nattens match mot Dallas. Foto: Bildbyrån

Leo Carlsson, fw, Anaheim

Leo Carlssons magiska säsongsstart förbyttes i en mål- och poängtorka den senaste månaden. Och när 21-åringen äntligen fick det att lossna med mål och assist mot Buffalo Sabres härom sistens – blev han också skadad. När Anaheim slog Dallas med 3–1 saknades han med en underkroppsskada. Av allt att döma är det ingenting att oroa sig för då han betecknas som ”dag-för-dag” av coachen Joel Quenneville. Då är kanske poängformen sista tiden mer oroväckande. Det är tufft att lägga press på en så pass ung spelare att vara förstacenter för Sverige, men den här säsongen har han i ärlighetens namn varit det främsta alternativet till att ta sig an den sollen.

Potentiell ersättare: Nej, vet ni va… Den här dörren vill jag inte ens öppna på glänt.

Sveriges trupp till OS 2026

Målvakter:

Jacob Markström, New Jersey Devils

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Backar:

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Gustav Forsling, Florida Panthers

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Jonas Brodin, Minnesota Wild

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Forwards:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Leo Carlsson, Anaheim Ducks

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Joel Eriksson Ek, Minnesota Wild

Elias Lindholm, Boston Bruins

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Alexander Wennberg, San José Sharks