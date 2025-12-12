Tampas besked: Då är Victor Hedman tillbaka
Följ HockeySverige på
Google news
Victor Hedmans skada i veckan har oroat inför OS.
Nu har Tampa Bay Lightning gett ett något lugnande besked – OS är inte kört.
Att Victor Hedman hade åkt på en ny skada var inget besked som någon svensk hockeyentusiast, Sam Hallam eller han själv ville ha. I tisdagens match mot Montreal Canadiens blev Hedman uppsatt på LTIR för skadade spelare i ligan, vilket väckte oro.
Men på fredagen meddelar Tampa Bay Lightning att skadan inte lär påverka hans OS-medverkan.
På X skriver klubben att han ska genomgå en armbågsoperation på måndag, men väntas vara tillbaka i början av februari och spela OS med Sverige. Men det kan ändå vara anledning till oro för Tre Kronor, då han knappast lär komma tillbaka i matchform.
Sex spelare har redan tagits ut till OS-truppen och Hedman är en av dem. Rasmus Dahlin, Victor Hedman, Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, William Nylander och Lucas Raymond.
Den här artikeln handlar om: