Tampas besked: Då är Victor Hedman tillbaka

Victor Hedmans skada i veckan har oroat inför OS.

Nu har Tampa Bay Lightning gett ett något lugnande besked – OS är inte kört.

Victor Hedman fortfarande aktuell för OS-spel. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0645

Att Victor Hedman hade åkt på en ny skada var inget besked som någon svensk hockeyentusiast, Sam Hallam eller han själv ville ha. I tisdagens match mot Montreal Canadiens blev Hedman uppsatt på LTIR för skadade spelare i ligan, vilket väckte oro.

Men på fredagen meddelar Tampa Bay Lightning att skadan inte lär påverka hans OS-medverkan.

På X skriver klubben att han ska genomgå en armbågsoperation på måndag, men väntas vara tillbaka i början av februari och spela OS med Sverige. Men det kan ändå vara anledning till oro för Tre Kronor, då han knappast lär komma tillbaka i matchform.

Injury Update: Victor Hedman will have a procedure on his elbow on Monday. He is expected to return in early February and play for Team Sweden in the Olympics. — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 12, 2025

Sex spelare har redan tagits ut till OS-truppen och Hedman är en av dem. Rasmus Dahlin, Victor Hedman, Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, William Nylander och Lucas Raymond.