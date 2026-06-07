Darnell Nurse har spelat i Edmonton Oilers under hela sin NHL-karriär.

Sportsnet uppger dock att klubben vill trejda bort toppbacken under sommaren.

Darnell Nurse kan ha gjort sitt i Edmonton Oilers. Foto: Maddy Grassy/AP Photo/Alamy & Jesper Zerman/Bildbyrån

2013 valdes Darnell Nurse som sjua i NHL-draften av Edmonton Oilers. Han gjorde NHL-debut för Oilers under säsongen 2014/15 och har sedan blivit Edmonton trogen under tolv års tid.

Nu är det däremot osäkert om det kommer att bli några fler matcher i Oilers-tröjan för den 31-årige backen.

2021 skrev Darnell Nurse på ett maffigt åttaårskontrakt med en årslön på 9,25 miljoner dollar (nästan 87 miljoner kronor). Avtalet fick kritik när det skrevs och många anser att Nurse inte är tillräckligt bra för att vara en av NHL:s bäst betalda backar. Än i dag är Nurse tia sett till backar med högst lön i NHL, trots att han inte är i närheten att vara bland NHL:s bästa backar. Darnell Nurse kom sjua i omröstningen till Norris Trophy 2021, men har sedan dess aldrig ens fått en enda röst till priset.

Framför allt har Darnell Nurse fått kritik för sitt spel i båda Edmonton Oilers Stanley Cup-finaler mot Florida Panthers 2024 och 2025. Enligt uppgifter övervägde Oilers till och med att peta Nurse helt och hållet inför den sjunde och avgörande Stanley Cup-finalen 2024. Sedan den andra raka förlusten i finalen 2025 ska Edmonton Oilers också ha funderat kring Darnell Nurses framtid i föreningen.

Edmonton Oilers vill trejda bort Darnell Nurse

Enligt Sportsnet har Oilers nu landat i att de vill trejda bort backen. Det kommer däremot inte att bli enkelt. Darnell Nurse har en fullständig ”no trade-klausul” i sitt kontrakt även den kommande säsongen. Det innebär att Nurse själv måste godkänna en trejd för att han ska kunna bli bortbytt. Om inte Nurse ger sitt godkännande kan Edmonton alltså inte flytta på honom. Sportsnet skriver att Edmontons general manager Stan Bowman avser att ha en diskussion med Nurse och fråga vad backen själv vill.

Edmonton vill trejda Nurse men de måste få tummen upp från honom först. Alltså, om Nurse säger att han vill stanna i Edmonton ett år till, då kan Oilers inte göra något annat än att vänta till nästa år. Från och med 2027 kommer Nurse nämligen i stället att få skriva upp en lista med tio lag dit han skulle kunna bli trejdad. Enligt Sportsnet har varken Bowman eller Nurse velat kommentera uppgifterna.

Darnell Nurse noterades för 24 poäng på 82 matcher och drog på sig 104 utvisningsminuter den här säsongen. Han snittade 20:58 minuters istid per match vilket var näst mest av Edmontons backar, bakom stjärnan Evan Bouchard.

Totalt under sin karriär har Darnell Nurse spelat 798 NHL-matcher för Edmonton Oilers och noterats för 324 poäng.

Source: Darnell Nurse @ Elite Prospects