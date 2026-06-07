Truppinventering: Hanviken – ”Det bästa lag vi har haft”

Säsongen är över och silly season har börjat på allvar. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i Hanviken.

Den nötta klyschan om det ”svåra andraåret” blev till en sanning ute i Tyresö den gångna vintern. Efter succén säsongen 24/25 där laget vann den södra Allettan och spelade en flyhänt hockey som imponerade var motståndarna förvarnade. När Hanviken sedan inte fullt ut fick spelet att stämma blev det mest mellanmjölk av alltihop och efter uttåget (1-3 i matcher) i kvartsfinalspelet mot Tingsryd kändes det väldigt logiskt. Hanviken var bra, men inte mer än så, knappast bländande.

Men potentialen att göra något bättre kommande säsong finns absolut där. Klubben har under de senaste åren kommit att bli den främsta Hockeyettan-aktören i Stockholm. En klubb med ett tydligt koncept vid sidan av isen och som envist håller fast vid en spelskicklig hockey där backarna har mycket ansvar med puck innanför plexiglasen. Man skulle kunna sammanfatta det som att Tyresö/Hanviken är ett topplag på riktigt och det finns en stomme av rutinerade toppspelare att fortsätta bygga ett lag kring.

Det gör att Hanviken ser riktigt spännande ut när de inför kommande säsong äntligen får flytta in i sin sprillans nya arena ute i Tyresö. Det är ett lag som mycket väl kan komma att studsa tillbaka uppåt.

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