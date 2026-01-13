Erik Karlsson skadad – precis innan OS

Om mindre än en månad släpps pucken för OS i Milano.

Nu meddelar Pittsburgh Penguins att svenske toppbacken Erik Karlsson är skadad.

Erik Karlsson blir borta i minst två veckor. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Först var det Victor Hedman och sedan var det Gabriel Landeskog. Nu dras även en annan svensk OS-stjärna med en skada precis innan turneringen.

Under tisdagen meddelar Pittsburgh Penguins att Erik Karlsson har drabbats av en underkroppsskada. Han placeras därmed på klubbens skadelista. Enligt Pittsburgh väntas Karlsson missa minst två veckors spel och därmed ska han alltså kunna komma tillbaka och vara skadefri innan OS, som börjar om cirka fyra veckor.

Karlsson is out with a lower-body injury and will be re-evaluated in two weeks. https://t.co/nfjKDMXgPq — Penguins PR (@PenguinsPR) January 13, 2026

Det är ännu oklart hur Karlsson blev skadad. I den senaste matchen mot Boston Bruins, i söndags, spelade han 23:12 minuter för Pittsburgh Penguins. Det är inte heller känt exakt vad det är för skada som svensken lider av.

Tre Kronor har nu tre nyckelspelare som alla är skadade precis innan OS i Milano. Victor Hedman och Gabriel Landeskog går båda en kamp mot klockan för att hinna bli friska innan mästerskapet i februari. För Erik Karlsson ser det däremot ut som att han kommer att vara återställd innan turneringen om rehabiliteringen går som den ska.

Source: Erik Karlsson @ Elite Prospects