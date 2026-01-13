Efter OS-missen – säsongen kan vara över för svensken

En skada stoppar William Karlsson från OS-spel. Men det kan bli värre än så. Rapporter från Nordamerika gör gällande att NHL-svensken kan ha spelat klart den här säsongen.

William Karlssons skadeproblem ryktas vara större än man tidigare anat.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

William Karlssons comeback dröjer. Kanske betydligt längre än vad Vegas Golden Knights hade hoppats.

Enligt SinBin.vegas kommer Karlsson inte att vara redo när NHL startar om den 25 februari, efter det 19 dagar långa OS-uppehållet för vinterspelen i Milano Cortina. Det finns även en risk att skadan i underkroppen kräver operation. I så fall kan säsongen vara över – inklusive slutspelet.

Flera källor uppger dessutom att Karlsson knappast väntas vara tillbaka före trade deadline den 6 mars. Det är inte uteslutet att han inte spelar mer alls den här säsongen.

According to multiple sources, William Karlsson will not be available to VGK when NHL play begins following the Olympics, and he’s highly unlikely to be ready before the Trade Deadline on March 6th.



There is a reasonable chance he does not play again this season (including the… — SinBin.vegas (@SinBinVegas) January 12, 2026

William Karlsson missar OS i Milano

Den 33-årige svensken har inte spelat sedan den 8 november. Han missade stora delar av Vegas träningsläger och gick redan under fjolårets slutspel med skadeproblem. Den nuvarande skadan kan vara kopplad till det tidigare besväret.

Skadan sätter också stopp för en potentiell OS-debut. Karlsson, bördig från Märsta, hade annars varit ett hett namn i Tre Kronors trupp efter sin medverkan i VM på hemmais i fjol.

Få spelare symboliserar Vegas Golden Knights resa lika tydligt som William Karlsson. Efter tre säsonger i Anaheim och Columbus valdes han av Vegas i expansionsdraften 2017. Han slog igenom direkt. 43 mål. 78 poäng. En succéartad debutsäsong.

Han var även en nyckelspelare när Golden Knights sensationellt tog sig till Stanley Cup-final samma år, och var senare en del av laget som vann Stanley Cup 2023.

Karlsson är i dag klubbens näst bästa poängplockare genom tiderna, endast slagen av Jonathan Marchessault. Facit: 403 poäng på 569 matcher i Vegas-tröjan.

