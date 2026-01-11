Det har varit en drömstart på året för 24-åringen. För en dryg vecka sedan blev Philip Broberg uttagen till OS – och nu belönas han med ett nytt sexårskontrakt värt närmare en halv miljard svenska kronor.

Philip Broberg skriver nytt sexårskontrakt med Blues.

Foto: Peter Creveling-Imagn Images

© Bildbyrån.

Philip Brobergs hockeyliv leker just nu. Han är en av de backar i ligan som spelar mest per match och har etablerat sig som en toppback i NHL. För det belönades han med en plats i Sam Hallams OS-trupp. Och nu väljer även St. Louis Blues att knyta till sig svensken på ett långt kontrakt.

Under lördagskvällen meddelade de nämligen att parterna har enats om ett nytt sexårskontrakt.

Lönetaksträffen hamnar på åtta miljoner dollar per säsong. Det totala värdet av kontraktet uppgår till 48 miljoner dollar, eller strax över 440 miljoner svenska kronor.

Philip Broberg kom till Blues inför den förra säsongen genom ett så kallat offer sheet. Där St. Louis ”kuppade” till sig svensken från Edmonton Oilers. Ett drag de nog inte ångrar i dagsläget. Det nya kontraktet är nu skrivet till 2032.

Source: Philip Broberg @ Elite Prospects