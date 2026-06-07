En tidigare SHL-back blir tillgänglig på spelarmarknaden.

Nolan Zajac, med ett förflutet i Timrå och Oskarshamn, blir klubblös sedan han lämnat franska Grenoble.

Nolan Zajac letar en ny klubb till den kommande säsongen. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Sedan Nolan Zajac lämnade SHL har han blivit kvar i Europa och tillbringat fyra säsonger i andra länder. Han spelade först i tyska DEL under tre säsonger där han representerade Grizzlys Wolfsburg och Augsburger Panther. Förra året lämnade han däremot Tyskland och flyttade sedan till Slovakien för spel i HK Spisska Nova Ves.

Där blev det dock endast 0+3 på 17 matcher för Zajac innan han lämnade klubben. Strax efter nyår skrev Zajaz i stället på för Grenoble i Frankrike. Där var Nolan Zajac en toppback för de dåvarande regerande mästarna. Han stod för elva poäng på elva matcher under slutet av grundserien men var sedan ännu bättre under slutspelet. Zajac stod för hela 18 poäng på 17 matcher vilket var bäst av alla backar i slutspelet. Hans +12 var också den bästa noteringen av alla spelare. Det räckte däremot inte hela vägen till en titel sedan Grenoble förlorat finalen mot Bordeaux med 4-1 i matcher.

Nu står det dock klart att den offensive backen lämnar Grenoble efter endast en halv säsong i Frankrike. Klubben bekräftar att 33-åringen går skilda vägar med Grenoble av familjeskäl. Det är ännu osäkert var karriären fortsätter för Zajac.

Nolan Zajac hjälpte Oskarshamn upp till SHL

Nolan Zajac kom till Sverige 2018 när han skrev på för Oskarshamn. Han gjorde sedan succé och vann backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan med 31 poäng på 52 matcher. Zajac hjälpte Oskarshamn till klubbens historia avancemang till SHL 2019 men lämnade sedan för spel i Norge.

Efter att ha gjort otroliga 58 poäng på 44 matcher för Stavanger Oilers, och kommit tvåa i poängligan i norska ligan, återvände han till Oskarshamn för spel i SHL. Kanadensaren stod sedan för en stark säsong med 28 poäng på 47 matcher vilket ledde till att han fick ett avtal hos SHL-konkurrenten Timrå. I Timrå var Zajac däremot inte lika framgångsrik utan lämnade efter en säsong där han blott noterats för 15 poäng på 52 matcher.

Nolan Zajac är lillebror till centern Travis Zajac som spelade över 1 000 NHL-matcher för New Jersey Devils och New York Islanders innan han avslutade karriären 2021.

Source: Nolan Zajac @ Elite Prospects