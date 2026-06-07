KLART: Svensken lämnar KHL-klubben

Fredrik Claesson går skilda vägar med ryska klubben Dynamo Moskva.

Däremot uppges svensken fortfarande kunna bli kvar i KHL.

Fredrik Cleasson, här i CSKA Moskva, blir klubblös i KHL. Foto: SOPA Images Limited/Alamy Live News

Efter tre säsonger i CSKA Moskva fick svenske Fredrik Cleasson lämna den ryska arméklubben förra året. Han blev däremot kvar i Moskva och skrev i stället på för Dynamo Moskva inför säsongen 2025/26.

Där var Claesson dock inte lika framgångsrik som han hade varit i CSKA, där han var med och blev Gagarin Cup-mästare 2023. Fredrik Claesson noterades för endast sju poäng på 50 matcher i Dynamo Moskva under den gångna säsongen. Nu bekräftar också Dynamo Moskva att de går skilda vägar med Claesson som lämnar i och med att hans kontrakt med klubben löper ut.

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Fredrik Claesson har intresse från andra KHL-lag

Även om Fredrik Claesson lämnar Dynamo Moskva uppges backen ändå kunna bli kvar i KHL och Ryssland. Tidigare uppgifter har placerat Claesson i andra KHL-klubbar och det ska fortfarande finnas ett intresse vilket gör det sannolikt att backen stannar i ligan. Både både kinesiska Shanghai Dragons samt ryska Traktor Tjeljabinsk har nämnts som potentiella destinationer för Fredrik Claesson inför säsongen 2026/27. Det återstår att se om någon av de klubbarna blir Claessons nästa klubbadress.

2022 lämnade Fredrik Claesson Nordamerika efter elva säsonger på andra sidan Atlanten. Backen valde däremot inte att återvända hem till Djurgården eller Sverige. I stället valde han, trots Rysslands anfallskrig mot Ukraina, att skriva på för arméklubben CSKA Moskva. Han har också blivit kvar i Ryssland under fyra års tid trots kritiken som finns mot ligan och importerna som väljer att spela i KHL.

Fredrik Claesson har tillbringat fyra säsonger i Ryssland där han har noterats för 45 poäng på 238 KHL-matcher. Tidigare i sin karriär har Claesson även spelat 170 NHL-matcher för Ottawa Senators, New York Rangers, New Jersey Devils, San Jose Sharks och Tampa Bay Lightning. Hemma i Sverige spelade Fredrik Claesson för Djurgården där han gjorde 82 matcher i Elitserien/SHL innan han lämnade för spel i Nordamerika. 2012 var Claesson med och vann JVM-guld med Sverige.

Source: Fredrik Claesson @ Elite Prospects