Här är Sveriges trupp till OS 2026
Sam Hallam har tagit ut Sveriges trupp till OS 2026. Det är de första olympiska spelen på tolv år där NHL-spelare kommer att delta – och här är de ska bära de tre kronorna.
Det kommer bli ett stjärnfyllt OS i Italien där alla de stora stjärnorna från NHL kommer att ta plats. Kanada har redan släppt sitt lag där det kryllar av superstjärnor. Nu har det kommit till Sveriges tur där Sam Hallam nu också har presenterat vilka som kommer att representera Sverige.
I Sveriges grupp finns Finland, Slovakien och hemmanationen Italien.
Tre Kronors lag innehåller också många väntade namn där etablerade storstjärnor som Erik Karlsson, William Nylander, Gabriel Landeskog med flera kommer att vara med. Det blandat med nya stjärnskott som Leo Carlsson.
Bland de största namnen som lämnats utanför är Marcus Johansson, som ligger femma i den blågula poängligan den här säsongen. Även William Eklund, Mattias Ekholm, Simon Edvinsson, Hampus Lindholm, Emil Heineman, Mikael Backlund och Linus Ullmark nobbas.
Sveriges trupp till OS 2026
Målvakter:
Jacob Markström, New Jersey Devils
Filip Gustavsson, Minnesota Wild
Jesper Wallstedt, Minnesota Wild
Backar:
Victor Hedman, Tampa Bay Lightning
Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins
Gustav Forsling, Florida Panthers
Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs
Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres
Jonas Brodin, Minnesota Wild
Rasmus Andersson, Calgary Flames
Philip Broberg, St. Louis Blues
Forwards:
Elias Pettersson, Vancouver Canucks
Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins
Leo Carlsson, Anaheim Ducks
Adrian Kempe, Los Angeles Kings
Lucas Raymond, Detroit Red Wings
William Nylander, Toronto Maple Leafs
Jesper Bratt, New Jersey Devils
Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche
Mika Zibanejad, New York Rangers
Filip Forsberg, Nashville Predators
Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild
Elias Lindholm, Boston Bruins
Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning
Alexander Wennberg, San José Sharks
