Sam Hallam har tagit ut Sveriges trupp till OS 2026. Det är de första olympiska spelen på tolv år där NHL-spelare kommer att delta – och här är de ska bära de tre kronorna.

Sveriges trupp till OS 2026 är officiell.

Det kommer bli ett stjärnfyllt OS i Italien där alla de stora stjärnorna från NHL kommer att ta plats. Kanada har redan släppt sitt lag där det kryllar av superstjärnor. Nu har det kommit till Sveriges tur där Sam Hallam nu också har presenterat vilka som kommer att representera Sverige.

I Sveriges grupp finns Finland, Slovakien och hemmanationen Italien.

Tre Kronors lag innehåller också många väntade namn där etablerade storstjärnor som Erik Karlsson, William Nylander, Gabriel Landeskog med flera kommer att vara med. Det blandat med nya stjärnskott som Leo Carlsson.

Bland de största namnen som lämnats utanför är Marcus Johansson, som ligger femma i den blågula poängligan den här säsongen. Även William Eklund, Mattias Ekholm, Simon Edvinsson, Hampus Lindholm, Emil Heineman, Mikael Backlund och Linus Ullmark nobbas.

Sveriges trupp till OS 2026

Målvakter:

Jacob Markström, New Jersey Devils

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Backar:

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Gustav Forsling, Florida Panthers

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Jonas Brodin, Minnesota Wild

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Forwards:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Leo Carlsson, Anaheim Ducks

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild

Elias Lindholm, Boston Bruins

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Alexander Wennberg, San José Sharks

