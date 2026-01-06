Beskedet om Gabriel Landeskog inför OS

Gabriel Landeskog går en kamp mot klockan inför OS.

Nu meddelar Colorado Avalanche att kaptenen blir borta i ”veckor”.

Gabriel Landeskog går en kamp mot klockan inför OS. Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

I helgens match mellan Colorado Avalanche och Florida Panthers var det oroväckande bilder på svenske kaptenen Gabriel Landeskog.

Den var i början av den andra perioden som Landeskog brakade rakt in i motståndarkassen och blev liggande bakom målet i smärtor. Han hjälptes sedan av isen och beskedet kom snabbt att han inte kunde fullfölja matchen med en misstänkt revbensskada.

Därefter har det spekulerats kring huruvida Gabriel Landeskogs vara eller icke vara i OS beroende på hur allvarlig som skadan är. Landeskog är uttagen till Tre Kronor och spås även bli lagkapten för det svenska laget, men skadan har gjort att hans medverkan kan vara i fara.

Nu kommer Colorado Avalanche med ett första besked om Landeskogs skada.

– Han kommer att vara borta i några veckor. Jag vet inte exakt hur läge. Vi kommer att veta mer när vi kommer tillbaka igen. Han kommer att bli undersökt och vi kommer att utvärdera honom och se hur han mår, men han kommer att vara borta ett tag i varje fall, säger ”Avs”-coachen Jared Bednar under tisdagen.

Eftersom att det är fem veckor till Sveriges premiärmatch mot värdnationen Italien går Gabriel Landeskog alltså en kamp mot klockan för att hinna bli återställd innan OS.

Source: Gabriel Landeskog @ Elite Prospects