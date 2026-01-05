Mardrömsbilderna på Landeskog – en dryg månad innan OS

Det här var bilder Sam Hallam inte ville se. Med en dryg månad kvar till OS i Milano klev Gabriel Landeskog av skadad i Colorado Avalanches möte med Florida Panthers.

Gabriel Landeskog lämnade nattens möte med Florida skadad. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Efter sin sensationella comeback i NHL sent under förra säsongen har Gabriel Landeskog inte missat en enda match.

Men frågan är om den sviten håller i sig efter nattens match mot Florida Panthers.

Colorado Avalanche-kaptenen tvingas nämligen avbryta matchen efter en situation som skapar oro inför kommande OS i Italien nästa månad. Den var i början av den andra perioden som svensken brakade rakt in i motståndarkassen och blev liggande bakom målet i smärtor. Han hjälptes sedan av isen och beskedet kom snabbt att han inte kan fullfölja matchen.

Gabriel Landeskog needed assistance leaving the ice after crashing hard into the post. pic.twitter.com/3PeGwYxuKz — Sportsnet (@Sportsnet) January 4, 2026

33-åringen gjorde NHL-comeback i Stanley Cup-slutspelet i våras. Då hade Landeskog inte spelat för Colorado sedan Stanley Cup-triumfen sommaren 2022. En allvarlig knäskada tvingade honom till flera operationer och en lång och mycket påfrestande rehabilitering som pågick i nästan tre år.

Den här säsongen började trevande för en ringrostig Landeskog, men ju längre säsongen pågått ju mer bekväm har kaptenen sett ut. På 41 matcher har han producerat sju mål och totalt 22 poäng.

Inför OS var Gabriel Landeskog en av de sex spelare som Sam Hallam valde att nominera redan i juni i fjol.