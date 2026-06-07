Tim Tuzin lämnar Luleå Hockey efter tre säsonger.

18-åringen flyttar till Nordamerika och skriver på för USHL-klubben Sioux Falls Stampede.

Tim Tuzin lämnar Luleå Hockey – och tar steget till USHL. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

I början av maj arrangerade USHL sin årliga draft. Där var det hela 19 svenskar som blev valda av klubbar i den amerikanska juniorligan. Sedan dess har tre svenskar också skrivit på för klubbarna som de blev draftade av. Axel Brøngel-Larsson och Linus Rudslätt Debou har båda gått till Youngstown Phantoms medan David Thomasson är klar för Dubuque Fighting Saints.

Nu är också en fjärde svensk klar för spel i USHL efter att ha blivit vald i draften.

Tim Tuzin valdes av Sioux Falls Stampede som 20:e spelare i första rundan av USHL-draften. Nu är det också klart att 18-åringen lämnar Luleå Hockey efter tre säsonger eftersom han skriver på ett kontrakt med Sioux Falls Stampede över den kommande säsongen.

Tim Tuzin kan väljas i sommarens NHL-draft

Tim Tuzin är född i Grodno, Belarus och har också Dinamo Minsk som moderklubb. Han har både belarusiskt och svenskt medborgarskap och spelade i Flemingsberg i tidiga tonåren. 2022 spelade han också TV-pucken för Stockholm Syd och stod för tio poäng på åtta matcher på vägen till ett silver. Han värvades sedan upp till Luleå där han spelade för klubbens J18-lag innan han tog steget till J20-laget.

Den gångna säsongen stod Tim Tuzin för tolv mål och 26 poäng på 35 matcher i U20 Nationell. Den storväxte forwarden fyller 19 år till hösten och eftersom att han är en sen 07:a är Tuzin aktuell för sommarens NHL-draft. Han skulle med andra ord kunna bli vald av en NHL-klubb i draften innan det väntar spel i USHL med Sioux Falls Stampede för säsongen 2026/27.

Source: Tim Tuzin @ Elite Prospects