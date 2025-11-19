Så TV-sänds alla matcher i OS i ishockey 2026
Följ HockeySverige på
Google news
OS-ishockeyn pågår mellan 5 februari och 22 februari 2026 i Milano/Cortina. Här har vi samlat alla tv-tider, kanaler och matcher spelschemat för både herrarnas och damernas turnering.
OS i ishockey TV-sänds av SVT, TV4 och HBO Max.
SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.
Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.
Så TV-sänds alla matcher i damernas OS-ishockey 2026
Torsdag 5 februari
12.10: Grupp B, Sverige-Tyskland (TV4/HBO Max)
14.40: Grupp B, Italien-Frankrike (SVT/HBO Max)
16.40: Grupp A, USA-Tjeckien (TV4/HBO Max)
21.10: Grupp A, Finland-Kanada (SVT/HBO Max)
Fredag 6 februari
12.10: Grupp B, Frankrike-Japan (TV4/HBO Max)
14.40: Grupp A, Tjeckien-Schweiz (TV4/HBO Max)
Lördag 7 februari
12.10: Grupp B, Tyskland-Japan (TV4/HBO Max)
14.40: Grupp B, Sverige-Italien (TV4/HBO Max)
16.40: Grupp A, USA-Finland (SVT/HBO Max)
21.10: Grupp A, Schweiz-Kanada (SVT/HBO Max)
Söndag 8 februari
16.40: Grupp B, Frankrike-Sverige (SVT/HBO Max)
21.10: Grupp A, Tjeckien-Finland (TV4/HBO Max)
Måndag 9 februari
12.10: Grupp B, Japan-Italien (SVT/HBO Max)
16.40: Grupp B, Tyskland-Frankrike (SVT/HBO Max)
20.10: Grupp A, Schweiz-USA (SVT/HBO Max)
21.10: Grupp A, Kanada-Tjeckien (TV4/HBO Max)
Tisdag 10 februari
12.10: Grupp B, Japan-Sverige (SVT/HBO Max)
16.40: Grupp B, Italien-Tyskland (SVT/HBO Max)
20.10: Grupp A, Kanada-USA (TV4/HBO Max)
21.10: Grupp A, Finland-Schweiz (TV4/HBO Max)
Vem som sänder playoff- och medaljmatcher beslutas efter gruppspel är avslutat.
Så TV-sänds alla matcher i herrarnas OS-ishockey 2026
Onsdag 11 februari
16.40: Grupp B, Slovakien-Finland (SVT/HBO Max)
21.10: Grupp B, Sverige-Italien (TV4/HBO Max)
Torsdag 12 februari
12.10: Grupp A, Schweiz-Frankrike (TV4/HBO Max)
16.40: Grupp A, Tjeckien-Kanada (TV4/HBO Max)
21.10: Grupp C, Lettland-USA (TV4/HBO Max)
21.10: Grupp C, Tyskland-Danmark (SVT/HBO Max)
Fredag 13 februari
12.10: Grupp B, Finland-Sverige (SVT/HBO Max)
12.10: Grupp B, Italien-Slovakien (TV4/HBO Max)
16.40: Grupp A, Frankrike-Tjeckien (SVT/HBO Max)
21.10: Grupp A, Kanada-Schweiz (SVT/HBO Max)
Lördag 14 februari
12.10: Grupp B, Sverige-Slovakien (TV4/HBO Max)
12.10: Grupp C, Tyskland-Lettland (SVT/HBO Max)
16.40: Grupp B, Finland-Italien (TV4/HBO Max)
21.10: Grupp C, USA-Danmark (TV4/HBO Max)
Söndag 15 februari
12.10: Grupp A, Schweiz-Tjeckien (SVT/HBO Max)
16.40: Grupp A, Kanada-Frankrike (SVT/HBO Max)
19.10: Grupp C, Danmark-Lettland (TV4/HBO Max)
21.10: Grupp C, USA-Tyskland (SVT/HBO Max)
Vem som sänder playoff- och medaljmatcher beslutas efter gruppspel är avslutat.
Den här artikeln handlar om: