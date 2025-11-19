Så TV-sänds alla matcher i OS i ishockey 2026

OS-ishockeyn pågår mellan 5 februari och 22 februari 2026 i Milano/Cortina. Här har vi samlat alla tv-tider, kanaler och matcher spelschemat för både herrarnas och damernas turnering.

SVT, TV4 och HBO Max sänder alla OS-ishockeyn från Milano 2026.

OS i ishockey TV-sänds av SVT, TV4 och HBO Max.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Så TV-sänds alla matcher i damernas OS-ishockey 2026

Torsdag 5 februari

12.10: Grupp B, Sverige-Tyskland (TV4/HBO Max)

14.40: Grupp B, Italien-Frankrike (SVT/HBO Max)

16.40: Grupp A, USA-Tjeckien (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp A, Finland-Kanada (SVT/HBO Max)

Fredag 6 februari

12.10: Grupp B, Frankrike-Japan (TV4/HBO Max)

14.40: Grupp A, Tjeckien-Schweiz (TV4/HBO Max)

Lördag 7 februari

12.10: Grupp B, Tyskland-Japan (TV4/HBO Max)

14.40: Grupp B, Sverige-Italien (TV4/HBO Max)

16.40: Grupp A, USA-Finland (SVT/HBO Max)

21.10: Grupp A, Schweiz-Kanada (SVT/HBO Max)

Söndag 8 februari

16.40: Grupp B, Frankrike-Sverige (SVT/HBO Max)

21.10: Grupp A, Tjeckien-Finland (TV4/HBO Max)

Måndag 9 februari

12.10: Grupp B, Japan-Italien (SVT/HBO Max)

16.40: Grupp B, Tyskland-Frankrike (SVT/HBO Max)

20.10: Grupp A, Schweiz-USA (SVT/HBO Max)

21.10: Grupp A, Kanada-Tjeckien (TV4/HBO Max)

Tisdag 10 februari

12.10: Grupp B, Japan-Sverige (SVT/HBO Max)

16.40: Grupp B, Italien-Tyskland (SVT/HBO Max)

20.10: Grupp A, Kanada-USA (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp A, Finland-Schweiz (TV4/HBO Max)

Vem som sänder playoff- och medaljmatcher beslutas efter gruppspel är avslutat.

Så TV-sänds alla matcher i herrarnas OS-ishockey 2026

Onsdag 11 februari

16.40: Grupp B, Slovakien-Finland (SVT/HBO Max)

21.10: Grupp B, Sverige-Italien (TV4/HBO Max)

Torsdag 12 februari

12.10: Grupp A, Schweiz-Frankrike (TV4/HBO Max)

16.40: Grupp A, Tjeckien-Kanada (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp C, Lettland-USA (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp C, Tyskland-Danmark (SVT/HBO Max)

Fredag 13 februari

12.10: Grupp B, Finland-Sverige (SVT/HBO Max)

12.10: Grupp B, Italien-Slovakien (TV4/HBO Max)

16.40: Grupp A, Frankrike-Tjeckien (SVT/HBO Max)

21.10: Grupp A, Kanada-Schweiz (SVT/HBO Max)

Lördag 14 februari

12.10: Grupp B, Sverige-Slovakien (TV4/HBO Max)

12.10: Grupp C, Tyskland-Lettland (SVT/HBO Max)

16.40: Grupp B, Finland-Italien (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp C, USA-Danmark (TV4/HBO Max)

Söndag 15 februari

12.10: Grupp A, Schweiz-Tjeckien (SVT/HBO Max)

16.40: Grupp A, Kanada-Frankrike (SVT/HBO Max)

19.10: Grupp C, Danmark-Lettland (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp C, USA-Tyskland (SVT/HBO Max)

Vem som sänder playoff- och medaljmatcher beslutas efter gruppspel är avslutat.