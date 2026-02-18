Så spelas Sverige-USA i OS-hockeyn 2026

Efter åttondelsfinalssegern mot Lettland igår väntar ikväll en av de hetaste guldfavoriterna i form av USA. Det är dags för kvartsfinal i OS – och här är förutsättningarna inför kvarten, med tidigare möten, trupp, regler och spelschema.

Sverige är i OS-kvartsfinal.

Foto: Bildbyrån.

⏰: 21:10 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 20:30-00:00, SVT1/SVT Play

📺: 20:30-00:00, HBO Max

Hur har det gått för Tre Kronor i OS 2026?

Sveriges herrar har spelat fyra matcher i OS 2026. I premiären blev det seger med 5-2 mot värdnationen Italien. De svenska målen gjordes av Gabriel Landeskog, Gustav Forsling, William Nylander, Mika Zibanejad och Victor Hedman. Tre Kronor sköt 60 skott på mål på de italienska målvakterna.

I match två föll man dock mot Finland. Rasmus Dahlin blev enda svenska målskytt.

Den tredje gruppmatchen var mot Slovakien. Sverige vann med 5-3 – men tappade gruppsegern efter att ha släppt in Slovakiens reducering med en knapp minut kvar att spela. De svenska målen gjordes av Elias Pettersson (tvåmålsskytt), Joel Eriksson Ek, Adrian Kempe och Lucas Raymond.

I gårdagens åttondel besegrades Lettland med 5-1. De svenska målen sköts av Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, Filip Forsberg, Mika Zibanejad och William Nylander.

Eftersom USA vann sin grupp gick de direkt till kvartsfinal. De har därför bara spelat tre matcher i turneringen. Lettland besegrades med 5-1 i premiären, därefter slogs Danmark tillbaka med 6-3 innan USA besegrade Tyskland med 5-1 i gruppavslutningen.

Hur har det gått i tidigare möten mellan Tre Kronor och USA?

I OS-sammanhang har Sverige och USA inte mötts sedan gruppspelet 2006. Då vann Tre Kronor med 2-1 efter mål av Daniel Alfredsson och Mikael Samuelsson. Mike Modano gjorde USA:s mål. De möttes också i gruppspelet av OS 1998 – även den gången med Sverige som vinnare. 4-2 slutade matchen.

Det är de enda två gångerna nationerna mötts i ett OS med NHL-spelare.

De möttes emellertid med sina bästa lag så sent som i 4-Nations förra året och även då vann Sverige med 2-1. Den matchen var dock betydelselös.

Sverige och USA möttes också i VM-semifinalen 2025. Den gången vann USA med 6-2. Andra VM-matcher i närtid mellan länderna är gruppspelsmatchen 2024 då Sverige vann med 5-2, samt matcherna 2023 och 2022 då USA vann med 4-3 och 3-2 efter förlängning.

I VM 2018 möttes de i semifinalen och då vann Sverige med 6-0.

Vad gäller matchen?

Förutsättningarna är enkla: Vinnaren får spela semifinal och är garanterade att få spela en match om medaljerna. Förloraren får åka hem med en fiaskostämpel.

Hur ser jag Sverige – USA på TV?

Det finns flera chanser att se Sverige mot USA på TV. Dels sänds den på SVT1 och SVT Play med sändningsstart 20:30. Det går även att följa matchen på HBO Max.

Hur ser USA:s trupp ut?

Här är USA.s trupp i OS-hockeyn 2026.

Vilka är USA:s stjärnor?

Så gott som alla spelare i USA:s lag är världsstjärnor.

Bland de mer högaktade spelarna i NHL finns målvakten Connor Hellebuyck, som vid tre tillfällen röstats fram som NHL:s bäste målvakt. Så sent som förra säsongen utsågs han till hela NHL:s MVP.

På backplats räknas både Quinn Hughes och Zach Werenski till NHL:s absoluta toppskikt. Hughes utsågs till NHL:s bästa back 2024.

På forwardssidan vimlar det av superstjärnor. Bland annat lagkaptenen Auston Matthews, som vunnit NHL:s skytteliga tre gånger och prisats som NHL:s MVP vid ett tillfälle.

De mest välbekanta namnen i övrigt är Brady och Matthew Tkachuk, Jack Eichel samt Jack Hughes.

Hur har det gått för Tre Kronor i OS genom historien?

Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller ishockey i OS. Tre Kronor har samlat på sig nio medaljer genom åren.

De har två guld: 1994 och 2006. OS 2006 är den enda gången Sverige vunnit ett mästerskap där alla länder haft alla sina bästa spelare med.

Sverige har tre silver: 1928, 1964 och 2014. 2014 var senast NHL-spelare tilläts i OS, och då tog sig Sverige till final där Kanada blev för svåra.

Tre Kronor har också fyra OS-brons: 1952, 1980 1984 och 1988. De spelade bronsmatch även vid OS 2022 men förlorade då mot Slovakien.

Kanada och Sovjet/Ryssland är de enda länderna med fler OS-guld i ishockey än Sverige. De har vunnit nio guld var.

Hur spelar Tre Kronor i OS 2026?

Onsdag 11 feb 21:10, Sverige-Italien 5-2

Fredag 13 feb 12:10, Finland-Sverige 4-1

Lördag 14 feb 12:10 Sverige-Slovakien 5-3

Tisdag 17 feb 21:10 Sverige-Lettland 5-1

Onsdag 18 feb 21:10 USA-Sverige

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett lag som bara består av NHL-spelare. Några av de största stjärnorna i laget är Victor Hedman, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Elias Pettersson och William Nylander.

Tre Kronors förbundskapten är Sam Hallam, som gör sin sista säsong på posten innan han ersätts av Rikard Grönborg.

Målvakter:

Jacob Markström, New Jersey Devils

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Backar:

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Gustav Forsling, Florida Panthers

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Hampus Lindholm, Boston Bruins

Forwards:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild

Elias Lindholm, Boston Bruins

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Alexander Wennberg, San José Sharks

Marcus Johansson, Minnesota Wild