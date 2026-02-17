Nicklas Bäckström och Nicklas Lidström är de enda svenska spelarna som har lyckats med det tidigare.

Med assist fyra matcher i rad har Lucas Raymond nu tangerat de svenska legendarernas OS-rekord.

Förutom den omtalade utvisningen mot Slovakien har Lucas Raymond varit bra för Sverige i OS. Mot Lettland kom hans sjätte, sjunde och åttonde poäng för turneringen. Dessutom har det blivit poäng, framför allt assist, i varje match så här långt.

Faktum är också att det är uppe på historiska nivåer bland svenska OS-spelare.

De enda svenska spelarna som tidigare har lyckats med att göra assist fyra matcher i rad är Nicklas Lidström (2002) och Nicklas Bäckström (2010). Totalt har det blivit sju assist på fyra matcher så här långt. Med det har han bara en kvar till det svenska assistrekordet i en och samma turnering, som just nu hålls av Ronald Pettersson som stod för åtta assist i OS i USA 1960.

Matchen mot Lettland slutade 5-1.

Under onsdagen möter Sverige USA i kvartsfinal av årets OS-turnering. Det återstår då att se om Lucas Raymond blir ensam herre på täppan med assist i fem matcher i följd.

Source: Lucas Raymond @ Elite Prospects