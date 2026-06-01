Henrik Haukeland och Norge gjorde stor succé i VM. Nu prisas den tidigare SHL-spelaren som turneringens bästa målvakt.

Han höll nollan i kvartsfinalen mot Lettland. Han räddade 42 av 44 skott i bronsmatchen mot Kanada och vann sju av åtta matcher. Nu får Henrik Haukeland pris som VM:s bästa målvakt. Det efter Norges jättesuccé i VM där de bärgade sin första medalj någonsin.

Den 31-årige målvakten var en starkt bidragande faktor till det med sitt spel.

Inte minst klev han fram i avgörande lägen. Både i kvartsfinalen och bronsmatchen storspelade han. Samtidigt som målvakten även steppade upp i gruppspelet där Norge skrällde och slutade tvåa i gruppen. Det efter bland annat segrar mot Sverige och Tjeckien.

Totalt landade Henrik Haukeland in på 93,8 i räddningsprocent och 1,74 insläppta mål per match. Det samtidigt som han alltså vann sju av sina åtta matcher. Under turneringen noterades han även för tre hållna nollor.

Just nu spelar norrmannen i Straubing Tigers i Tyskland. Tidigare har han däremot fem säsonger i Sverige bakom sig. Det i klubbar som Leksand, Timrå och Färjestad.

Roman Josi och Macklin Celebrini utsågs samtidigt till turneringens bästa back respektive forward. Där den schweiziska stjärnan också fick priset som VM:s MVP.

