Sverige satte nytt OS-rekord: ”Pepprar på”

60 skott i en och samma OS-match. Ett nytt mästerskapsrekord av Tre Kronor i 5-2-segern mot Italien.

— Det blir typiskt såna här matcher där vi pepprar på och skapar mycket, säger Sam Hallam till TV4.

Tre Kronor satte nytt mästerskapsrekord.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Det blev seger i OS-premiären för Tre Kronor. Det satte dock långt inne där Damian Clara och Italien stod emot länge. Hemmanationen spelade med hjärtat utanpå och trots ett stort skottövertag var det jämnt resultatmässigt. Efter två spelade perioder var ställningen 3-2 till Sverige.

I den tredje skapade sedan Italien ett par chanser för en kvittering. Men istället gjorde Sverige 4-2 och sedan även 5-2 i tom kasse. Fem mål, men ändå lite utdelning med tanke på vad som skapades. Det svenska laget fick iväg 60 skott, vilket är flest någonsin i en enskild OS-match.

Det tidigare rekordet var 57 skott, vilket Finland sköt mot just Italien 2006 och som även Kanada gjorde mot Lettland 2014.

— Jag tycker vår första period är vår klart bästa. Sen blir det typiskt såna här matcher där vi pepprar på och skapar mycket, ligger på och får inte riktigt den här kudden. Så länge Italien känner att de är med i matchen känns det som att det blir lite farligt varje gång de kommer över halva planen, säger Sam Hallam till TV4 efter slutsignalen.

Mästerskapsrekord av Tre Kronor – nu väntar Finland

Sverige såg stundtals skakiga och nervösa ut. Inte minst i inledningen av matchen var det mycket individuellt slarv. Där Sverige om två dagar möter Finland, som på pappret är ett betydligt bättre lag, och då lär steppa upp ett par nivåer.

— Lite puls, men jag tycker vi blir lite väl slarviga. Vårt försvarsspel högt upp i isen är… det behöver vara mycket bättre om två dagar, så mycket kan vi säga, säger Hallam.

Sverige – Italien 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

Första perioden: 0–1 (04.14) Luca Frigo, 1–1 (09.06) Gabriel Landeskog (Mika Zibanejad, Erik Karlsson), spel fem mot fyra, 2–1 (17.53) Gustav Forsling (Jesper Bratt, Rasmus Dahlin)

Skott: 27–3.

Andra perioden: 2–2 (20.37) Matt Bradley (Dustin Gazley, Thomas Larkin), 3–2 (36.46) William Nylander (Rasmus Dahlin, Adrian Kempe).

Skott: 16–8.

Tredje perioden: 4–2 (55.42) Mika Zibanejad (Rasmus Dahlin, Rickard Rakell), 5–2 (57.11) Victor Hedman (Gustav Forsling), mål i tom kasse.

Skott: 17–11.

Skott totalt: 60–22.