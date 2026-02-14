Syndabock efter drömmålet: ”Helt oacceptabelt”

Sverige vinner mot Slovakien i OS sista gruppspelsmatch, men 5–3 räcker inte för gruppseger. Då sågas Lucas Raymond rejält för sin sena utvisning.

– Jag står bara här och är jävligt förbannad om jag ska vara ärlig, säger Sanny Lindström i TV4:s sändning.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage)

När Tre Kronor klev in i sista gruppspelsmatchen mot Slovakien var förutsättningarna relativt klara. För att säkra en förstaplats var inte en seger tillräckligt, utan man behövde göra tillräckligt med mål.

När två perioder sedan var spelade hade Elias Pettersson säkrat den där 3–2-ledningen, som gjorde att 5–2 var inom räckhåll. Precis det resultat Sam Hallams gäng då behövde för att undvika det där tuffare motstånden längre fram i turneringen.

– Det finns inget mellanting. Antingen vinner man och gör det med tre måls marginal, då blir man gruppetta, annars blir man trea i gruppen, säger TV4:s Björn Oldéen i sändningen.

– Då blir det en situation där man måste ställas mot Kanada eller USA i en eventuell kvartsfinal om man tar sig förbi åttondelen, tillägger experten Sanny Lindström.

Raymond med drömmål: ”Hur gör han ens det där?”

Inför tredje perioden öppnade även förbundskapten Sam Hallam för att matcha hårdare i jakten på de där två målen, och åtta minuter in kom 4–2. Även denna gång var det Elias Pettersson som jublade, men han pekade snabbt på Lucas Raymond som stod för framspelningen.

– Det är en otroligt fins framspelning av Raymond. Och att Elias Petterson gör ännu ett mål och stärker självförtroendet, säger Sanny Lindström i TV4.

Ett mål stod nu mellan Sverige och en gruppseger i OS, när Raymond klev fram på nytt. 23-åringen bröt fram på vänster sida, lurade upp Slovakiens back på läktaren och bröt in med kraft på mål. Plötsligt var 5–2-pucken även inne och förstaplatsen inom räckhåll.

– Oj, oj, oj. Det är ett alldeles lysande olympiskt drömmål av Lucas Raymond. Det är sådan underhållning och klass. Det är ett cirkusnummer av den högsta skolan, utbrister Lasse Granqvist i sändningen.

– Alltså allvarligt, vilket mål vi ser. Hur gör han ens det där? säger Lindström.

Sågas av experterna: ”Det är helt oacceptabelt”

Men i slutändan var det just Lucas Raymond som blev syndabock. En slashing, sittandes på isen, gav utvisning och till slut 3–5 med 39 sekunder kvar. Därmed vinner istället Slovakien gruppen.

I TV4:s sändningen sågades sedan Raymond rejält.

– Jag står bara här och är jävligt förbannad om jag ska vara ärlig. Att Lucas Raymond tar den utvisningen… så lysande som han är i den tredje perioden, och skjuter gruppsegern till Tre Kronor, och så blir han syndabock när han gör en idiotgrej, en slashing. Det är helt oacceptabelt, säger Sanny Lindström.

– Tyvärr. Jag håller med dig. Det är nästan så att spelarna, och coacherna, måste påminna sig själva. Det här är ingen 5–2-match, det är en 1–1 med fyra minuter kvar. Det var längesen man var så här besviken efter en vinst, säger Lundqvist.

Nu måste Sverige hoppas på en italiensk skräll i deras match mot Finland, för att då få andraplatsen.

– Det här är säsongens viktigaste match för alla spelare på isen. Gruppsegern är så enormt betydelsefull för fortsatta resan. Raymond kunde blivit hjälten, som han spelade, helt fenomenal. Att sedan ta ett sådant beslut… vadå får man inte tackla Raymond eller? säger Lindström.

