LIVE: Följ Tre Kronor-Finland här

Det satt hårt inne i premiären mot Italien. Nu väntar Finland för svensk del. Nedsläpp är 12:10 och hockeysverige.se liverapporterar från matchen – minut för minut.

Det är dags för ny match för Tre Kronor i OS.

Det blev en väntad premiärseger – även om det kanske blev något mer spännande än det var tänkt – mot Italien. Nu väntar ett på pappret betydligt tuffare motstånd för svensk del, då ärkerivalen Finland står på andra sidan under fredagslunchen.

Ett pressat och hårt kritiserat finskt lag föll chockartat i premiären mot Slovakien, med 4-1, och behöver vinna mot Tre Kronor för att inte fiaskostämpeln redan nu ska tryckas på Finland.

Senast Sverige och Finland möttes i ett OS med alla NHL-stjärnor var 2014. Då vann Tre Kronor semifinalen med 2-1. När de NHL-fyllda lagen möttes i 4-Nations för ett år sedan var det istället Lejonen som vann efter förlängning. Hur slutar det idag?

Hockeysverige.se liverapporterar matchen – minut för minut. Nedsläpp är 12:10 men vi drar igång vår liverapport redan vid 11:00. Häng med och skicka gärna in era frågor till Måns Karlsson som ska guida er genom matchen.