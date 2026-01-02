Åtta i NHL:s poängliga – ratas i OS av USA

USA har släppt sin OS-trupp i ishockey. I den finns stjärnor som Auston Matthews, bröderna Tkachuk och Jack Eichel – med där saknas också Dallas forward Jason Robertson, just nu topp-10 i NHL:s poängliga.

Brady Tkachuk tar plats i USA:s OS-trupp i ishockey – men det gör inte Jason Robertson. Foto: Bildbyrån / Imagn Images

USA lyckades inte gå hela i vägen i fjolårets 4 Nations Face-Off. Det blev förlust efter förlängning i finalen mot Kanada efter Connor McDavids övertidsmål. Däremot fick man en liten revansch i VM i Stockholm i maj där Tage Thompsons övertidsmål i finalen mot Schweiz gav VM-guld.

Nu ska amerikanerna försöka ta sitt första OS-guld på herrsidan sedan ”miraklet i Salt Lake City” 1980.

I den trupp som general managern Bill Guerin presenterade på fredagen finns 21 spelare som var med i 4 Nations. De som tillkommit sedan dess är Utah Mammoths kapten Clayton Keller, som gjorde ett mycket starkt VM i våras, liksom guldhjälten Thompson från Buffalo Sabres och backstjärnan Quinn Hughes, Minnesota Wild, som missade fjolårets turnering på grund av skada. In kommer även Floridas Stanley Cup-vinnande back Seth Jones.

Jason Robertson får inte plats i USA:s OS-trupp

De två som förlorat sina platser i laget sedan sist är New York Rangers back Adam Fox, som kritiserades hårt efter 4 Nations, samt veteranen Chris Kreider, Anaheim Ducks.

Det är dock några andra namn som skapat mer debatt. Inte minst Dallas Stars forward Jason Robertson som stått för en kanonsäsong och ligger åtta i NHL:s poängliga med 48 poäng (24+24) på 41 matcher. En annan spelare varit föremål för diskussioner är Lane Hutson, Montréals back som vann Calder Trophy som årets rookie i fjol och ligger delad tvåa i backarnas poängliga med 40 poäng (6+34) på 40 matcher den här säsongen. Även hans lagkamrat i Montréal, forwarden Cole Caufield, lyser med sin frånvaro trots 20 mål och 40 poäng på 40 matcher.

Det amerikanska laget kommer att coachas av New York Rangers huvudtränare Mike Sullivan. I OS-premiären 12 februari ställs de mot Lettland och möter även Tyskland och Danmark i sin grupp.

USA:s OS-trupp i ishockey 2026

* spelare som var med i 4 Nations Face-Off

Målvakter

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets *

Jake Oettinger, Dallas Stars *

Jeremy Swayman, Boston Bruins *

Backar

Brock Faber, Minnesota Wild *

Noah Hanifin, Vegas Golden Knights *

Quinn Hughes, Minnesota Wild

Seth Jones, Florida Panthers

Charlie McAvoy, Boston Bruins *

Jake Sanderson, Ottawa Senators *

Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes *

Zach Werenski, Columbus Blue Jackets *

Forwards

Matt Boldy, Minnesota Wild *

Kyle Connor, Winnipeg Jets *

Jack Eichel, Vegas Golden Knights *

Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning *

Jack Hughes, New Jersey Devils *

Clayton Keller, Utah Mammoth

Dylan Larkin, Detroit Red Wings *

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs *

J.T. Miller, New York Rangers *

Brock Nelson, Colorado Avalanche *

Tage Thompson, Buffalo Sabres

Brady Tkachuk, Ottawa Senators *

Matthew Tkachuk, Florida Panthers *

Vincent Trocheck, New York Rangers *



