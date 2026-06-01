Senare i kväll spelar Norge mot Sverige i fotboll inför stundande VM i USA. Då kommer hockeyhjältarna att hyllas på Ullevål.

Norge ska hyllas inför kvällens fotbollsmatch mot Sverige tack vare Petter Stordalen.

Foto: Bildbyrån.

Norge stod för en av tidernas största sensationer i hockeysammanhang. Landet besegrade Kanada i bronsmatchen för att bärga sin första VM-medalj genom alla tider. Under söndagskvällen väntade ett firande i Zürich innan de under måndagen åker hemåt mot Norge. Där var alltjämt osäkert om de skulle hinna till Oslo för ett firande redan under måndagen.

Nu har däremot miljardären Petter Stordalen löst biffen.

Entreprenören har valt att chartra ett plan för att få hem laget i tid till kvällens fotbollsmatch på Ullevål. Norge möter då Sverige i en match inför fotbolls-VM i USA. De båda nationerna har kvalificerat till mästerskapet och möts i kväll i en match inför turneringen i Oslo.

Då kommer hockeylaget också att få motta den norska publikens hyllningar.

— När jag läste i VG att de inte skulle ha tid att bli berömda, och fick en förfrågan, tänkte jag att jag tror att det är något vi måste försöka lösa. Då satte jag igång hela Ving och Sunclass, och sa att vi behöver en halvtimme för att se om vi kan få det att hända. Då sa jag att målet är att ”alla ska åka hem till Ullevaal,” säger Petter Stordalen till VG.

Hyllas inför Norge mot Sverige i fotboll

VM-medaljen var alltså den första i norsk hockey historia. Det ledda av en ny generation spelare där unga talanger som Michael Brandsegg-Nygård, Noah Steen, Petter Vesterheim, Stian Solberg och Tinus Luc Koblar var bärande.

Nu väntar alltså en kväll av hyllningar hemma i Oslo.

— Jag hoppas att detta sätter norsk hockey i gott ljus och att många där hemma inspireras att spela. Det är det vi jobbar så hårt för, säger Brandsegg-Nygård.