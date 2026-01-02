Sverige möter Lettland i kvällens kvartsfinal i JVM i ishockey. Här är en guide inför matchen med tv-tider, laguppställning, historik och motståndarkoll.

Lettland väntar i JVM-kvartsfinalen för Eddie Genborg och Juniorkronorna.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Det blev gruppseger för Juniorkronorna i JVM-hockeyn.

I gruppfinalen mot USA tog svenskarna sin fjärde raka seger (6–3) i gruppspelet och är därmed förstaseedade i slutspelet. Det innebär att de kommer att räknas som hemmalag i alla återstående matcher i turneringen.

Men innan vi kan börja prata om medaljmatcher väntar ett möte med Lettland i kvartsfinalen. Ett Lettland som slutade fyra i Grupp B efter att ha vunnit nyckelmatchen mot Danmark (6–3) – men även stulit en poäng av Kanada. Letterna lyckades nämligen pressa guldfavoriten till en förlängning där det slutligen blev förlust efter att Michael Hage avgjort i powerplay. Utöver dessa matcher har det blivit storstryk mot Finland (0–8) och en knapp förlust mot Tjeckien (2–4).

Sverige har fått produktion från flera spelare och har egentligen ingen som sticker ut i poängprotokollet. Lagkapten Jack Berglund är poängbäst med sina sex poäng (2+4) på fyra matcher, vilket räcker till delad åttondeplats i den totala poängligan. Men Sverige har ytterligare sex spelare på fem poäng i Viggo Björck, Anton Frondell, Lucas Pettersson, Alfons Freij, Eddie Genborg och Liam Danielsson.

Utöver 6–3-vinsten mot USA har svenskarna besegrat Slovakien (3–3), Schweiz (4–2) och Tyskland (8–1) på vägen till kvartsfinal.

Kvartsfinal: Sverige – Lettland i JVM 2026

⏰: 20.00 svensk tid (13.00 lokal tid)

📍: Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota

📺: 19.30-22.45, SVT2/SVT Play

Senaste JVM-mötet mellan Sverige och Lettland

Får du en känsla av dejá vu inför den här matchen? Det är inte så konstigt. Sverige och Lettland möttes nämligen i kvartsfinal i fjolårets JVM också. Den gången blev det onödigt spännande. Sverige ryckte åt sig en 3–0-ledning tidigt i andra perioden och såg ut att gå mot en skrattseger. Men Lettland visade resistensförmåga och svarade för två reduceringar via stjärnan Eriks Mateiko. Matchen slutade 3–2 och svenskarna kom undan med blotta förskräckelsen. Zeb Forsfjäll, Anton Wahlberg och David Edstrom svarade för de svenska målen.

Hur ser jag Sverige – Lettland på TV?

SVT sänder hela Junior-VM. Den här matchen sänds på SVT2 och SVT Play. Studiosändningen inleds 19.30 och matchen kommer i gång strax efter 20.00.

Så kan Sverige ställa upp mot Lettland

Efter den imponerande insatsen mot USA är det svårt att se att förbundskapten Magnus Hävelid ska förändra något i laguppställningen. Det innebär att Love Härenstam lär få sin fjärde start i turneringen medan backen Viggo Gustafsson och forwarden Loke Krantz lär få behålla sina platser i laget efter att ha ersatt Victor Johansson och Wilson Björck inför USA-matchen.

En annan förändring som gjordes inför USA-matchen var att Linus Eriksson gick från att centra fjärdekedjan till att kliva in mellan tidigare djurgårdspolarna Anton Frondell och Victor Eklund i toppkedjan. Eric Nilson flyttades ned till fjärdekedjan i Erikssons ställe.

Målvakter

Love Härenstam

Herman Liv

(Måns Goos)

Backpar:

Felix Carell – Leo Sahlin Wallenius

William Håkansson – Alfons Freij

Sascha Boumedienne – Felix Öhrqvist

Viggo Gustafsson

Utanför laget senast: Victor Johansson

Kedjor

Ivar Stenberg – Viggo Björck – Eddie Genborg

Anton Frondell – Linus Eriksson – Victor Eklund

Lucas Pettersson – Jack Berglund – Loke Krantz

Casper Juustovaara Karlsson – Milton Gästrin – Eric Nilson

Liam Danielsson

Utanför laget senast: Wilson Björck

Spelare att hålla koll på i Lettland

Letterna har en av turneringens mest intressanta talanger i den storvuxne backen Alberts Smits, en spelare som gjort en mycket övertygande höst med Jukurit i finska Liiga. Han väntas gå som en av de tio första spelarna i sommarens NHL-draft – och därmed bli den tidigast valda letten någonsin. Hittills i turneringen har han snittat runt 24 minuter per match och noterats för fyra poäng (1+3) på fyra matcher.

En annan back som är bekant från Sverige är Darels Uljanskis som tillbringade flera säsonger i AIK:s juniorverksamhet innan han flyttade till Nordamerika och OHL inför den här säsongen. Han åkte dock på en skada i gruppspelsmötet med Danmark och spelade inte sista matchen mot Tjeckien.

Offensivt är Björklövens Bruno Osmanis en av de ledande spelarna med fyra poäng (1+3) på fyra matcher hittills. Toppar den interna poängligan gör Kristers Ansons med fem poäng (2+3) på fyra matcher.

