Lettland pressade Kanada – igen

27 december 2024 säkrade Lettland 3–2 mot Kanada via straffar. Under lördagen, exakt ett år senare, pressade man återigen favoriterna i JVM-gruppspelet.

Michael Hage avgjorde för Kanada. Foto: TSN (skärmdump).

Efter två raka kvartsfinaluttåg i JVM fick Kanada, under lördagen, chansen att visa att man lärt sig av sina misstag. På andra sidan i gruppspelets andra match stod Lettland. Ett motstånd man förlorade mot med 2–3 efter straffar för exakt ett år sedan.

Det blev en revansch och en seger för Jack Ivankovic och kompani som var med även då, men det blev inte helt lätt.

Trots lettiskt matchstraff, och ett 0–1-mål till följd av detta, tog man en av guldfavoriterna hela vägen till en förlängning. Väl där var det Michael Hage som avgjorde. Även detta mål kom i powerplay då Lettland dragit på sig en utvisning med en minut kvar av ordinarie tid.

Lettland – Kanada: 1–2 OT (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)

Lettland: Rudolf Berzkalns.

Kanada: Cole Reschny, Michael Hage.