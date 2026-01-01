Lettland väntar för Sverige i fredagens kvartsfinal i JVM. Där kommer Juniorkronorna att få bekanta sig med den största talangen nationen har frambringat – den storvuxne backen Alberts Šmits. En spelare som med stor sannolikhet kommer att bli den tidigast valda letten i NHL-draftens historia till sommaren.

”Han är orädd”, säger en NHL-scout

Flyttade hemifrån till Finland som 13-åring – ensam

Har inga favoritspelare

Aggressiv – vill köra över alla.

Albert Smits har tagit JVM med storm. Foto: Michael Turner/ZUMA Press Wire

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Lettland är en stolt hockeynation. Och just nu har det aldrig funnits ett bättre tillfälle att vara supporter.

Efter bronsmedaljen i VM 2023 och fem raka år i högsta divisionen i JVM (med höjdpunkter i form av två raka starka insatser mot Kanada) befinner sig programmet i ett mycket gott läge.

Och i juni kan det finnas ännu ett skäl att fira. Zemgus Girgensons (14:e totalt 2012) är hittills den enda spelaren i Lettlands historia att väljas i första rundan av NHL-draften. Backen Alberts Šmits är en stark kandidat att gå ännu högre.

Rankad som åtta av Daily Faceoff inför NHL-draften 2026 har Šmits väckt stor uppmärksamhet under de senaste dagarna i JVM 2026. Han ligger trea bland samtliga spelare i turneringen i Minnesota med ett snitt på 23.19 i istid per match. Det inkluderar 24.37 mot Kanada, där han var nära att leda sitt land till ännu en sensationell skrällseger. Scouterna ville se en riktigt stor insats från den 18-årige backen – och det fick de. Den 190 centimeter långe försvararen jämförs allt oftare med Detroits Moritz Seider, en annan stor, offensiv back som tvingades bära ett tungt ansvar i ett svagt lag.

– Han är orädd, säger en scout.

– Det krävs enormt mycket, både fysiskt och mentalt, för att möta ett topplag och stänga ner dem på det sätt han gör. Men han blommar i de stora ögonblicken.

Alberts Šmits lämnade Lettland som 13-åring – ensam

Šmits gör just nu sin första säsong mot seniorer och har noterats för tolv poäng på 29 matcher med Jukurit i den finska högstaligan. Han snittar över 20 minuter per match mot vuxet motstånd, och det är inte ovanligt att hans Corsi-for-procent ligger klart över 50.

Nästan alla lettiska topptalanger lämnar hemlandet för att söka möjligheter utomlands – som Björklövens Bruno Osmanis, till exempel. För Šmits del skedde det redan 2021, när han var 13 år gammal.

Han flyttade inte med familjen – han flyttade ensam.

Det bygger karaktär, och i Šmits fall har det inneburit att han under flera år förtjänat tränarstaben i Jukurits förtroende. Under en period fullständigt dominerade han alla som kom i hans närhet. Han har alltid varit fysiskt robust; den offensiva skickligheten kom senare. Redan nu har han varit mer produktiv i den finska proffsligan än han var mot juniorer förra säsongen.

Alberts Smits fick chansen i A-landslaget i november. Foto: Nordphoto GmbH / Alamy

”Jag vill inte bedöma mig själv”

Den erfarenheten – att spela och dessutom prestera väl mot proffs – har gjort mycket för hans självförtroende. Šmits är affärsmässig in i minsta detalj. Han är så seriös att när han fick frågan av media vilka spelare han tycker om att titta på, svarade han kort och utan omsvep:

– Jag har inga favoritspelare, sade Šmits med helt neutral min.

Hur skulle han då beskriva sitt eget spel?

– Jag vill inte bedöma mig själv, sade Šmits.

– Det får fansen och andra på läktarna göra.

Rimligt. Så här är det scouterna uppskattar.

Šmits, som debuterade i det lettiska A-landslaget i november, är utmärkt i egen zon. Han kan definitivt tacklas – vilket man förväntar sig av någon i hans storlek – men hans spel med puck är imponerande och präglas av ett lugn och ett självförtroende som gör att han kan skapa målchanser av hög kvalitet. Hans storlek ger honom en enorm räckvidd, och han har rörligheten som krävs för att kompensera de gånger han inte kan förlita sig enbart på sin klubba.

”Vill köra över alla”

Förr kunde stora backar vinna matchups enbart genom sin fysik. I dag krävs betydligt mer. Šmits är skicklig i omställningsspelet och har gott om fart att arbeta med. Lägg därtill ett extra lager aggressivitet – han vill köra över alla – och det blir svårt för motståndarna att gå segrande ur duellerna.

– Han har bra storlek, han är en bra skridskoåkare för sin storlek och han är skicklig med pucken, säger Lettlands långvarige förbundskapten Artis Ābols, som också lyfter fram hur imponerad han är av det ansvar Šmits redan tagit som 18-åring.

Šmits har själv sagt att JVM-spelet inte påverkar honom nämnvärt. Han är van vid att möta högkvalitativt motstånd, inklusive före detta NHL-spelare. För vissa spelare kan det vara svårt att gå ner en nivå – tempot är annorlunda och lagkamraterna gör fler misstag. Kanadas Michael Misa har haft problem med just det. Men som den yngsta ordinarie backen i sitt Liiga-lag är Šmits van vid att vara underdog.

Šmits kombination av spelförståelse, rörlighet och förmåga att störa motståndarna bör ge honom goda möjligheter att bli en topp-fyra-back i NHL. Det finns fortfarande utvecklingspotential i beslutsfattandet och frågetecken kring hur väl den offensiva produktionen kommer att översättas. Men redan nu har han kommit längre i sin utveckling – både mentalt och fysiskt – än de flesta andra draftaktuella backar.

Lagen älskar storlek. De älskar också ren atletisk förmåga. Šmits har varit den mest iögonfallande draftaktuella spelaren i Minnesota, och han måste fortsätta visa det om Lettland ska kunna överraska. Men ingen i den här turneringen är lika kapabel att stänga ner matcher som han. Underskatta aldrig någon som spelar som om de inte har något att förlora.

På fyra matcher hittills i turneringen har Šmits gjort fyra poäng (1+3) och snittar runt 24 minuters speltid per match. De svenska Juniorkronorna kommer med andra ord att få se en hel del av den oömme backen i fredagens kvartsfinal.

Lettlands väg till JVM-kvartsfinal

27 december: Kanada 1–2 (OT)

28 december: Finland 0–8

30 december: Danmark 6–3

31 december: Tjeckien 2–4

Source: Alberts Smits @ Elite Prospects