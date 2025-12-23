I fjol chockade Lettland hockeyvärlden med en skräll modell större när man besegrade Kanada – i Kanada – på JVM i Ottawa. Kan de skrälla sig till kvartsfinal ännu en gång? Steven Ellis synar en nation på jakt efter nya skalper – och som leds av några Sverigebekantingar från AIK och Björklöven.

Lettland fick jubla en hel del under Junior-VM i fjol. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och är översätt till svenska.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

För ett år sedan skrev Eriks Mateiko och Linards Feldbergs in sig i den lettiska hockeyhistorien.

Ingen tog Lettland på allvar inför JVM 2025, då laget aldrig tidigare hade tagit sig förbi kvartsfinal. Sedan Ryssland stängdes av inför turneringen 2022 har Lettland ändå lyckats hålla sig kvar i A-divisionen, med minst en seger i gruppspelet varje år.

De flesta förväntade sig dock att den segern skulle komma mot Tyskland – och bara Tyskland. Inte mot turneringens värdnation.

Med Mateikos fem mål och Feldbergs monstruösa insatser mot Kanada, USA och Sverige trotsade Lettland oddsen och blev turneringens David i mötena med de vanliga Goliaterna.

Kan de göra det igen i Minnesota?

Så gick det för Lettland i JVM 2025

Vilken alldeles speciell turnering det var för lettländarna. Nästan alla räknade med att premiärmatchen mot Kanada skulle bli en slakt. Lettland hade aldrig besegrat Kanada på U20-nivå, och nästan alla tidigare möten hade varit totala överkörningar. I stället gjorde Lettland två mål i tredje perioden och tvingade fram förlängning, där Mateiko satte det enda straffmålet och fullbordade den chockerande skrällen.

Eriks Mateiko var den stora JVM-stjärnan för Lettland i fjol.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Den segern betydde oerhört mycket, men redan nästa kväll föll man med 5–1 mot USA. Trots siffrorna var matchen jämnare än vad resultatet antydde, och den gav laget hopp inför den viktiga matchen mot Tyskland. Lettland var tvunget att vinna för att undvika nedflyttningsrundan, men inledningen var allt annat än bra. Tyskarna gjorde två mål i den första halvan av matchen och satte Lettland under hård press. Som tur var lyckades man vända på allt, och Mateiko avgjorde i förlängning. Avslutningsvis blev Lettland nollat av Finland i gruppspelet, men då hade fokus redan skiftats till kvartsfinalen.

Återigen såg det på pappret ut som att Sverige borde vinna enkelt. Efter 23 minuter ledde Tre Kronor med 3–0, vilket verkade bekräfta det. Men Mateiko reducerade med två enormt viktiga mål och satte press på Sverige, som till slut höll undan och undvek skrällen. Oavsett var det den bästa turneringen Lettland någonsin gjort, och den bör ge laget hopp inför Minnesota.

Lettlands JVM-målvakter

Med alla tre målvakter från i fjol för gamla tar Lettland med sig en helt ny trio till Minnesota. Mikus Vecvanags (Montreal Canadiens) är den enda NHL-draftade målvakten, men han har haft en tuff säsong som reserv i Newfoundland i QMJHL. Laget är svagt, men det känns ändå som att den 190 cm långe burväktaren ännu inte riktigt hittat rätt.

Nils Roberts Maurins har också haft det kämpigt i Nordamerika, där Omaha tillhör bottenlagen i USHL. Två av hans tre segrar i år har dock varit nollor, och han är van vid matcher med över 40 skott mot sig. Hans senaste formtopp är lovande, så kanske väljer Lettland att rida på den heta handen.

I WHL har Ivans Kufterins också börjat hitta spelet. Hans statistik sticker inte ut, men han stod för ett par mycket starka insatser med Kamloops innan han anslöt till lägret. Han var Lettlands förstamålvakt i U18-VM i fjol, så ledarstaben känner honom väl.

I nuläget saknar laget en tydlig matchvinnare i målet. Men samma sak sades för ett år sedan – innan Feldbergs stod för den största segern i lagets historia. Så vem vet?

Lettlands JVM-backar

Alla blickar kommer att riktas mot den tidigare AIK-backen Darels Uļjanskis (Anaheim Ducks). Han väntas bli en av Lettlands absolut viktigaste spelare och kan få spela över 30 minuter per match mot topplagen. Sjunderundavalet från 2024 är en rörlig back som gör en stark säsong i OHL med Flint Firebirds, där han är på väg mot runt 50 poäng. Detta blir hans tredje raka JVM efter imponerande insatser i Sverige och Kanada. Nu är pressen på honom att axla rollen som nummer ett.

Darels Uljanskis kommer att spela en nyckelroll för Lettland. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Lagets mest talangfulle back kan dock vara Alberts Šmits, ett potentiellt topp-10-val i draften 2026. Mer om honom senare. Harijs Cjunskis är tillbaka och har tillbringat de senaste två åren i Nordamerika, främst i en defensiv roll med Brooks Bandits i BCHL. Han är tuff, täcker skott och är skicklig på att sätta klubban i passningslinjer – men räkna inte med mycket offensiv.

Krišjānis Sārts gjorde en stark turnering i fjol trots få poäng. Även han spelar i BCHL, där han ofta används i boxplay och utnyttjar sin speed för att åka ifrån motståndarna. För mer fysisk närvaro finns Oskars Briedis, som spelar ett hårt och uppoffrande spel i den svenska J20-serien. Han var också en av Lettlands bästa spelare i novemberturneringen mot Österrike och Norge.

Bland övriga backar kämpar Matiss Osans alltid hårt och vägrar släppa pucken. Rolands Naglis såg bra ut i november och har gott om landslagserfarenhet från de senaste tre åren. Krists Retenais är liten men räds inte fysiskt spel, något han ofta visar med Bandits. Sammantaget är det en backuppsättning som inte ger sig utan kamp – vilket är viktigt, eftersom laget inte väntas göra särskilt många mål.

Lettlands JVM-forwards

Med Mateiko för gammal för JVM måste en ny generation kliva fram. Lagets mest framträdande ytterforward är Björklövens Bruno Osmanis, som förbisågs i draften i fjol trots en stabil säsong. Han pendlar nu mellan HockeyAllsvenskan och U20 i Sverige och har producerat starka siffror i båda. Han lär få ett tungt ansvar som lagets mest skicklige forward.

Bruno Osmanis är tillbaka för ännu ett JVM. Foto: Bildbyrån.

Daniels Serkins har goda chanser att ta över som förstacenter. Han är liten till växten men spelar med högt tempo och har varit mycket bra internationellt i år. Till vardags spelar han juniorhockey i Schweiz, men har även fått känna på spel i landets två högsta seniorligor – något som kan bli värdefullt.

Kristers Ansons var en gång en av de mer uppmärksammade spelarna födda 2006. Han har blivit passerad i draften två gånger och chansen att nå NHL är liten. Men i det här laget bidrar den 193 cm långe powerforwarden med storlek och ett bra skott. Han gjorde hattrick mot Österrike förra månaden och har poäng i samtliga sina matcher i lettisk proffshockey. Kan formen hålla i sig?

Roberts Naudiņš, som inte är draftberättigad förrän 2027, har fått stort scoutintresse. Han lär konkurrera om en plats i topp-6 och ger laget fysisk tyngd med sina 198 cm och 93 kilo. Han spelar prep school-hockey i USA och är en av Shattucks bästa spelare. Harvard-committen deltog i JVM i fjol, men kommer få ett större ansvar den här gången.

En annan landslagsprofil i år är Markuss Sieradzkis, som gjort fem poäng på tre matcher. Han var stabil även i fjol och fungerade då som en energispelare. Antons Macijevskis gör sitt andra JVM och väntas bli en snabb tvåvägsforward. Därutöver återfinns flera av Lettlands övriga forwards längre ner i hierarkin.

Lettiska JVM-spelare aktuella för NHL-draften 2026

Backen Alberts Šmits är i dagsläget ett nästintill självklart topp-10-namn. Zemgus Girgensons (14:e totalt 2012) är den enda lettiske förstavalet någonsin, men Šmits känns som ett mycket säkert kort att gå ännu högre. Han är stabil defensivt, fysisk – och exceptionell med pucken. Det har gjort att han klättrat snabbt på rankinglistorna. Han snittar strax under 0,5 poäng per match med Jukurit i Liiga, något ytterst få U19-backar varit i närheten av historiskt. Med över 20 minuter per match mot seniorer kan han mycket väl närma sig 30 minuter i Minnesota.

Alberts Smits kommer att väljas tidigt i NHL-draften. Foto: Nordphoto GmbH / ALAMY

Ett kanske ännu mer intressant namn är Olivers Mūrnieks, som nyligen återhämtat sig från en hjärnskakning. Tidigt tippad som ett förstaval har han haft en tung säsong i Saint John Sea Dogs, med 13 poäng på 22 matcher. Han var en av Lettlands bästa forwards i fjol och är en av de mest tekniskt skickliga centrarna landet någonsin haft. Kan JVM hjälpa honom att få spelet på rätt spår igen?

Stora forwards är alltid eftertraktade, och 193 cm långe Rūdolfs Bērzkalns passar in i mallen. Centern spelar ett klassiskt powerforward-spel. Skridskoåkningen behöver utvecklas, men hans kamp framför mål kan locka lag att chansa. Martins Klaucāns gör sitt andra JVM och hoppas hitta rätt efter en stillsam första halva av säsongen i QMJHL med Sherbrooke Phoenix.

Förväntningar på Lettland i JVM 2026

Lettland har en tuff grupp, där förluster mot Kanada, Finland och Tjeckien är väntade. Mot Finland bör man åtminstone kunna bjuda på motstånd, och laget brukar höja sig mot turneringens topplag. Lettland har också ett övertag gentemot Danmark, vilket bör räcka till en kvartsfinalplats. Därefter ska man inte förvänta sig för mycket – men så ser verkligheten ut. Så länge Lettland håller sig kvar i A-turneringen bygger man vidare mot en ljusare framtid.

Lettlands spelschema i JVM 2026

19 dec: Tjeckien – 20.00 (träningsmatch)

21 dec: Slovakien – 20.00 (träningsmatch)

27 dec: Kanada – 22.30

28 dec: Finland – 22.30

30 dec: Danmark – 22.30

31 dec: Tjeckien – 21.30

NHL-talanger i Lettlands JVM-trupp

Målvakter:

Mikus Vecvanags (Montreal Canadiens)

Backar:

Darels Uļjanskis (Anaheim Ducks)

Lettlands JVM-trupp 2026

Source: Latvia U20 @ Elite Prospects