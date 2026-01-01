En smäll mot huvudet och två mål framåt. Lucas Pettersson hamnade minst sagt i fokus när USA kördes över med 6–3 i gruppfinalen av JVM.

– Jag kan tycka att det är en femma. Han ser mig hela vägen och ser att jag inte ser honom, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

Lucas Pettersson fick en otäck smäll mot USA. Foto: Simon Eld och SVT (skärmdump).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nyårsafton 2025/26 blir en dag att minnas för Brynäs Lucas Pettersson.

19-åringen klev ut på isen i Minnesota, i gruppfinalen mot USA, och blev till stor del avgörande i 6–3-matchen i JVM. Trots endast 8:37 minuters istid hann han nämligen med dubbla oväntade fullträffar i bortre krysset, samt en känslofylld situation med en smäll mot huvudet.

– Det är lugnt. Jag fick ok från doktorn och lagläkaren så det är lugnt. Det var mer att den kom från blind side. Jag var inte redo på den, så lite nacken, men allt är lugnt, säger Pettersson till hockeysverige.se. om tacklingen i den tredje perioden.

SVT:s experter var tydliga med vad de tyckte i sändningen där Håkan Loob använde ordet ”överfall”. Ändå gav det hela endast två minuters utvisning.

– Jag kan tycka att det är en femma. Jag såg reprisen på jumbotronen… Han ser mig hela vägen och ser att jag inte ser honom, så det är en ganska kraftig satsning, men det får stå för dem, svarar Pettersson.

Svaret: ”Fick ingen utvisning för det”

AJ Spellacy, som delade ut tacklingen, efter svenskens tidigare fullträffar, var kortfattad när även han kom till mixade zonen.

– Det är så jag spelar. Jag tacklade honom där och domaren tog ett beslut. Det är en del av spelet. Jag försökte bara spela fysiskt och hårt. Jag hamnade i utvisningsbåset för det. Det händer, säger han till hockeysverige.se och fortsätter om det lindriga straffet.

– Ingen kommentar. Jag försöker bara spela mitt spel. Sverige slog tillbaka och fick ingen utvisning för det, men jag vet inte…

Det var även efter den där utvisningen som Sverige stängde matchen med 6–3 i fem mot tre. Målskytten den gången var Ivar Stenberg.

– Jag har sagt det tidigare. Det är de här matcherna vi vill spela. Att komma ut vinnande ur den här bataljen är otroligt, säger Petterson.

Lucas, vad säger du om din insats? Det stämde idag?

– Ja, idag stämde det. Tre chanser och två går in. Det var roligt att spela, säger han och fortsätter om båda målen som kom från vad som inte såg ut att vara särskilt farliga lägen.

– Man tänker väl inte så mycket. Första försöker jag bara gå mot bortre och andra blir lite mentalt mot målvakten. Jag skjuter den på samma ställe och han kanske inte är redo på det Kul att båda gick in.

”Det är det största med det här laget”

Pettersson ryckte på axlarna efter att nätet rasslet i USA-målet och pekade sedan på öronen för att reta upp fansen. Något han alltså fick betala för i efterhand.

– Jag tänker inte kommentera så mycket på det. Det är känslor, säger han.

Till sist visade Petterson även upp den stekheta klubban för Genborg i båset, och det med ett stort leende.

– Karaktär. Vi har en grym karaktär i laget. Alla chippar in. Det är det största med det här laget, säger han om anledningen till att man vinner mot USA.

Det har tidigare varit mer fokus på andra, hur ser du på din roll i det här laget, där du kommer in lite mer från sidan?

– Jag är helt okej med det. Det är vi som lag som ska vinna, och då måste alla chippa in.

Hur ska ni fira in det nya året?

– Jag har ingen aning faktiskt. Vi kanske drar ihop ett gäng och spelar lite kort eller något. Jag tror andra matchen pågår just nu, så det blir väl inget större. Vi hittar väl något kul.

Härnäst i detta JVM väntar nu Lettland i kvartsfinal.

Source: Lucas Pettersson @ Elite Prospects