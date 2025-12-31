Lettland är klart för kvartsfinal i JVM. Detta efter att Bjröklövens Bruno Osmanis spelat en framträdande roll i 6–3-segern mot Danmark. Ett Danmark som nu tvingas kvala mot Tyskland för att försöka behålla sin plats i A-gruppen.

Bruno Osmanis lyfter in pucken bakom Danmarks målvakt i JVM-mötet. Foto: Michael Turner/ZUMA Press Wire

Bruno Osmanis har haft en fin höst i Hockeyallsvenskan med Björklöven. Nu följer han upp det med att hjälpa Lettland att nå kvartsfinal i JVM.

I den avgörande matchen mot Danmark stod 19-åringen för 1+1 när Lettland vann med 6–3 och säkrade avancemang. Han stod först för en assist till Krisjanis Sarts 1–0-mål i första perioden och punkterade sedan matchen genom att göra 5–2 i powerplay i tredje perioden. Det var hans två första poäng i turneringen.

Osmanis har gjort nio poäng (4+5) på 19 matcher med Björklöven den här säsongen. Han kom ursprungligen till Sverige från Lettland 2021 för spel i Kalix juniorverksamhet. 2022 värvades han sedan till Björklöven och har totalt spelat 61 allsvenska matcher för klubben.

Framträdande för letterna var även den inför NHL-draften högt rankade backen Alberts Smits. 18-åringen, hemmahörande i finska Jokerit, svarade för ett mål och två assist i matchen.

Danmark möter Tyskland i JVM:s nedflyttningsmatch

Lettland snodde överraskande en poäng av Kanada i sin första match i JVM, men föll sedan med 0–8 mot Finland i sin andra match. Nu återstår en match mot Tjeckien under nyårsafton, men oavsett resultatet där kommer laget att spela kvartsfinal den 2 januari. Om inte Lettland skräller och besegrar Tjeckien slutar man fyra i grupp B och möter segraren av grupp A, alltså vinnaren i nattens möte mellan Sverige och USA.

För Danmark väntar nedflyttningsmatch mot Tyskland. Detta sedan tyskarna förlorat sin ödesmatch mot Schweiz i Grupp A med 0–4. HV71:s Jamiro Reber svarade för ett av målen medan svenskättade backen Ludvig Johnson gjorde ett av de andra.

Nedflyttningsmatchen spelas den 2 januari. Förloraren degraderas till JVM:s andradivision och ersätts av Norge kommande år. Ett Norge som kvalificerade sig för toppdivisionen under kvalet i Slovenien tidigare i månaden.