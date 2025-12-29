Frölundatalangen målskytt – i Finlands kross

Max Westergård har inlett junior-VM fint med Finland. I natt blev det 1+1 från Frölundaspelarens klubba när Lettland krossades med 8-0.

Max Westergård spelar junior-VM för Finland.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Finland vann premiären av JVM mot Danmark och följde sent i går upp det med en ny seger. Mot Lettland blev det hela 8-0 efter att ha gått ifrån målmässigt redan i den första perioden. Det var då också Max Westergård som var i fokus.

Efter att Emil Hemming gjort 1-0 spelade Frölundatalangen fram Jasper Kuhta till 2-0 innan han själv satte 3-0 fem minuter senare. Där och då dog matchen lite och i den andra perioden fortsatte Finland att få utdelning.

Emil Hemming och Joona Saarelainen utökade till 5-0 och 6-0.

Max Westergård och Finland ska möta Tjeckien i junior-VM

I den tredje perioden blev överkörningen ett faktum när Roope Vesterinen, Heikki Ruohonen och Lasse Boelius stängde matchen med ett varsitt mål.

Max Westergård har nu gjort tre poäng på två matcher för Finland i JVM-upptakten. Deras nästa match är senare under måndagen. Då väntar en drabbning mot Tjeckien, något som blir ett riktigt test för juniorlejonen.

Source: Max Westergård @ Elite Prospects