MJÖRNBERG: Supernollan, mardrömsstarten och ett läckande boxplay

De tilltänkta bottenlagen Grums och Tyringe på bortaplan och ett Halmstad Hammers som brandskattats på stora delar av sin stomme och börjat om med ett ungt lagbygge. På papperet var det ett ganska bra inledningsschema för ett Grästorp som inför säsongen uttalat försiktiga förhoppningar om att kunna vara med i en slutspelsstrid. Det borde ha kunnat börja riktigt bra.

Men istället har det blivit en enda stor mardröm av alltihop.

Kvällens 0-6 hemma mot Halmstad var tredje raka förlusten och andra raka kölhalningen.

Det värsta av allt, det finns verkligen inget positivt att ta fasta på.

Det mest iögonfallande är förstås att det är ett genant läckage bakåt. Det blev fyra insläppta mot Grums, sju mot Tyringe och sex ikväll mot Halmstad. 17 insläppta på tre matcher. Laget är skört och när det ramlar in en puck kommer det gärna flera. Individuella misstag straffas hårt och man klarar helt uppenbart inte av att ta motgångar utan att falla ihop.

Men lika iögonfallande är att offensiven uteblivit helt. Två gjorda mål mot Grums (båda under matchens första tio minuter) blev till ett mot Tyringe och slutligen en nolla ikväll.

Mot Halmstad skapade hemmalaget inte särskilt mycket till chanser över huvud taget och de få man lyckades skaka fram brände man. Vilket accentuerar frågan som försiktigt ställdes inför säsongen kring vilka det egentligen är som ska kliva fram och göra målen för Grästorp. Än så länge är svaret ingen.

Det är svårt att säga riktigt var man ska börja för just nu är det ingenting som fungerar och redan på fredag väntar möte med topptippade Tranås.

Man kan väl knappast konstatera något annat än att det blivit en riktig mardrömsstart på säsongen.

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Ifjol var unge målvakten Melker Emvall knappast särskilt mycket mer än en statist för Halmstad Hammers. Han var med och tränade med a-laget, men så fort förstekeepern Felix Tengvall skulle vilas ringde man in förstärkning från Rögles organisation. Emvall öppnade båsdörr hela säsongen och fick sin matchning i juniorlaget.

Men en match fick han stå under säsongen. Borta mot Nyköping i december. Då spikade han igen, motade 29 skott och höll nollan.

Den här säsongen är tongångarna från Halmstad att han ska få fler chanser. Att han växt till sig under sommaren och är redo att utmana om speltid på allvar.

Ikväll mot Grästorp fick han chansen att kliva in mellan stolparna för första gången (efter att Tengvall stått de två första matcherna) den här Hockeyettan-säsongen och vad hände?

Emvall spikade igen, räddade 15 puckar och höll nollan.

Nu kan man förstås tycka vad man vill om motståndet han stött på i de här matcherna, men det är ett krasst faktum att Melker Emvall inte vet hur det är att släppa in en puck i Hockeyettan. Han är hundraprocentig över sina två starter.

Det kan man väl kalla en supernolla?

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Troja-Ljungby tog sig ur hemmamatchen mot Mörrum med 5-4 och andan i halsen. Vilket egentligen var helt onödigt.

Nu ska sägas att Mörrum, framförallt offensivt, gjorde en mycket bättre figur än i hemmapremiären mot Huddinge. Men det var Trojas match och hemmalaget hade många möjligheter att helt och hållet punktera den. Men det blev slarvigt och hafsigt i alldeles för många moment.

Samtidigt visar ex-allsvenskarna upp ett lika imponerande powerplay som klappuselt boxplay.

Hugo Ek Koskela och Noa Lindqvist-Muci fick skjuta snajpermål från tekningscirkeln och firma Gustav Lindberg och Viktor Bernhardtz fick lämna isen med fyra assistpoäng vardera. Precis rätt spelare för Troja att få igång.

Men att man öser på framåt gör inte så stor skillnad om man inte klarar att hålla ihop det bakåt. I helgens möte med Tranås fick Troja inte alls någon ordning på sitt boxplay och det var samma visa idag igen. Laget sorterar inte alls och tappade gång efter annan Mörrum-spelarna i öppna positioner. Följaktligen kunde gästerna hela tiden haka sig kvar i matchen. Tre av Mörrum-målen kom med en man mer på banan. Där har Troja något att jobba på.

Apropå rätt spelare som gör poäng kan samma sak sägas om Mörrum. Vilmer Stahmann och Alexander Sandberg gjorde två mål var, det är spelare som kommer behöva vara framträdande i poängprotokollet om Mörrum ska få en rolig säsong.

Kul också att 19-åriga Rögle-lånet Edwin Myrestam fick göra två mål för Troja från sin backposition i seniordebuten.

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Apropå boxplay gör rapporterna gällande att Vita Hästen skänkte bort en seger borta mot Boro/Vetlanda mycket på grund av odisciplin. 3-1 en bra bit in i tredje i en match där det framförallt inledningsvis var klasskillnad på lagen vändes till sudden-förlust 3-4 när hemmalaget tilläts göra två snabba i powerplay och kvittera tillställningen i slutet.

Häftigt av Boro/Vetlanda så klart, men det är andra bortamatchen i rad som Vita Hästen sölar bort en tydlig ledning i tredje perioden. En tendens som borde vara väldigt oroande i Norrköping. För får stjärngänget inte bukt med ödmjukheten, då kan den här säsongen bli mycket kämpigare än vad som ligger i planen.