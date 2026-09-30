Hedbergs frustration: "Det får vi sota för"

Johan Hedberg var besviken efter Leksands kollaps mot Västerås.

Foto: Bildbyrån

Leksand hade fått en perfekt start på säsongen med fem raka vinster och 15 poäng av 15 möjliga på kontot. De är därmed uppe som serieledare i HockeyAllsvenskan .

Under kvällens hemmamatch mot Västerås kom masarna dock tillbaka ner på jorden igen. Västerås hade inte vunnit en enda match hittills in på säsongen, men under kvällens drabbning kunde man tro att VIK var serieledare och Leksand var tabelljumbo.

Västerås körde över Leksand fullständigt och ledde med 4-0 redan efter 22 minuter. Matchen slutade till sist 7-3 till VIK som blir det första laget att besegra Leksand den här säsongen.

LIF-tränaren Johan Hedberg vädrade sedan sin besvikelse över plattmatchen.

– Vi förlorar mot ett mycket, mycket bättre lag i dag. Västerås spelar till sin identitet och tävlar i alla situationer. De slog oss fullt rättvist där vi inte alls kom upp i samma tävlingsnivå som de gjorde, säger Hedberg till TV4 efteråt.

Johan Hedberg efter Leksands första förlust: "Hade inte trott det"

Leksand stod inte heller för någon stark insats senast men lyckades då komma undan med 3-2-seger hemma mot Almtuna . Under onsdagskvällen blev Leksand dock straffade när man inte upp i nivå. Johan Hedberg menar då att han inte fick se någon respons från laget efter den svagare insatsen senast.

– Jag är lite förvånad faktiskt, jag hade inte trott det. Jag trodde att vi skulle vara mer förberedda eftersom vi mött dem två gånger på försäsongen. Vi var inte beredda att betala priset, av vilken anledning det vet jag inte. Det är en bra läropeng för oss att om vi inte är helt påslagna, då vinner vi inte. I dag får vi sota för det, säger tränaren och fortsätter:

– Jag trodde att vi skulle ha fräschare ben och huvuden för att vara mer redo att spela enligt vår identitet. Jag är både förvånad och givetvis besviken att vi inte kan svara upp bättre i kväll. Så här vill vi inte se ut.

Leksand hade inlett med fem raka vinster och blivit, rättmätigt, hyllade för sitt spel. Johan Hedberg får då frågan om laget hade blivit lite för bekväma över den starka starten.

– Det är något som vi får titta oss i spegeln och så. Jag tycker inte att vi har haft samma intensitet på träningarna på slutet och jag tycker att det syntes i våra kampmoment. Vi måste tillbaka till basic i morgon och börja i rätt ände, svarar Hedberg.

Trots storförlusten toppar Leksand fortsatt tabellen. Härnäst väntar en bortamatch mot BIK Karlskoga på fredag för dalalaget.