Anton Klint fullbordade ett hattrrick i galna vändningen.

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Det såg ut att bli en mörk kväll för Östersunds IK i Östersund Arena Hall A när Kalmar HC skaffade sig en trygg 4–0-ledning i början av den tredje perioden. Men hemmalaget stod för en helt osannolik upphämtning och vann till slut med 5–4 efter förlängning inför 1 296 åskådare.

Kalmar kopplade greppet om matchen tidigt. Marcus Limpar Lantz inledde målskyttet i första perioden, och i den andra utökade Tommy Bergsland och Jesper Lindén till 3–0 för gästerna. När Christian Felton satte 4–0 tidigt i slutperioden var det få som trodde på en vändning.

Östersund startade dock sin upphämtning i den 47:e minuten när Erik Flood reducerade till 1–4. Därefter tog Anton Klint över showen helt. Först satte han 2–4 i powerplay och knappt tre minuter före slutet sköt han även 3–4 i spel fem mot tre. Med uttagen målvakt kunde Samuel Solem kvittera till 4–4 med endast 44 sekunder kvar av ordinarie tid.

I förlängningen krönte Anton Klint sin fantastiska kväll. Efter 2:08 i övertiden fullbordade han sitt hattrick och sköt extrapoängen till Östersund med sitt 5–4-mål, assisterad av William Proos och Erik Flood.

Östersund vann skottstatistiken med 30–24 efter en spektakulär tredje period där man sköt 15 skott på mål och svarade för fyra raka fullträffar innan man avgjorde på övertid.

Matchfakta Östersund – Kalmar

Östersunds IK – Kalmar HC 5–4 OT (0–1,0–2,4–1,1–0)

Period 1: 0–1 (06:50) Marcus Limpar Lantz (Reece Vitelli, Viktor Clingsell)

Period 2: 0–2 (21:09) Tommy Bergsland (Jonathan Andersson), 0–3 (37:47) Jesper Lindén (Allan McShane, Jakob Ihs-Wozniak)

Period 3: 0–4 (43:14) Christian Felton (Elliot Ekmark, Valdemar Johansson), 1–4 (46:24) Erik Flood (Fredric Jansson, Brett Budgell), 2–4 (51:27) Anton Klint (Daniel Öhrn, Olle Norberg) PP1, 3–4 (58:21) Anton Klint (Daniel Öhrn, William Proos) PP2, 4–4 (59:16) Samuel Solem (Maksim Semjonov, Erik Flood)

Förlängning: 5–4 (62:08) Anton Klint (William Proos, Erik Flood)

Skott: 30–24 (6–8, 7–12, 15–2, 2–2). Räddningar: ÖST: 20 (83,33 %) | KAL: 25 (83,33 %). Utvisningsminuter: ÖST: 6 min | KAL: 32 min. Publik: 1 296