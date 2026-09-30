Säsongens första trepoängare – efter sent avgörande

Joel Kant sköt segern till Nybro Vikings.

Foto: Patric Söderström/Bildbyrån

Det blev en tät och målsnål drabbning i Wibe Arena när Mora IK tog emot Nybro Vikings IF i HockeyAllsvenskan . Trots ett massivt skottövertag för hemmalaget var det gästerna som drog det längsta strået och segrade med 2–1.

Efter en mållös första period var det Nybro som spräckte nollan drygt halvvägs in i den andra perioden. Zachary Wytinck sköt 1–0 för gästerna efter 31:29, assisterad av Olli Nikupeteri och Joachim Rohdin.

Mora jagade en kvittering och klev ut starkt i den tredje perioden. Belöningen kom efter 47:34 när Oliver Tärnström satte 1–1. Damien Giroux och målvakten Tobias Johansen Breivold noterades för assisten.

Matchavgörandet kom i slutskedet. Med mindre än tre minuter kvar att spela slog Joel Kant till för Nybro och skickade in 2–1 vid tiden 57:06. Mora tog ut målvakten i ett sista desperat försök att nå en kvittering, men Nybro höll undan.

Match vinnare blev i allra högsta grad gästernas målvakt Pontus Eltonius, som stod för en storslagen insats och räddade 33 av 34 skott (97,06 %). Mora vann skottstatistiken med 34–21, men fick se sig besegrade inför 1 427 åskådare.

Matchfakta Mora – Nybro

Mora IK – Nybro Vikings IF 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

Period 1: –

Period 2: 0–1 (31:29) Zachary Wytinck (Olli Nikupeteri, Joachim Rohdin)

Period 3: 1–1 (47:34) Oliver Tärnström (Damien Giroux, Tobias Johansen Breivold), 1–2 (57:06) Joel Kant

Skott: 34–21 (17–6, 10–9, 7–6). Räddningar: MIK: 19 (90,48 %) | NYB: 33 (97,06 %). Utvisningsminuter: MIK: 4 min | NYB: 8 min. Publik: 1 427