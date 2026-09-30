AIK tar femte raka segern – körde över nykomlingen

Daniel Ljungman blev tvåmålsskytt när Viktor Tuuralas AIK vinner igen.

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AIK fortsätter att ånga på i HockeyAllsvenskan. Hemma på Hovet städade man undan nykomlingen Visby/Roma HK efter en säker och kontrollerad insats som slutade 6–2.

Stockholmarna kopplade greppet i slutet av den första perioden med två snabba mål. Daniel Ljungman inledde målskyttet efter 18:06, assisterad av Scott Pooley och målvakten Jhonas Enroth. Bara drygt en minut senare utökade Edvin Isén till 2–0. AIK trummade vidare i den andra aktionen och gick ifrån till 4–0 efter kassar av Oskar Magnusson och Daniel Ljungmans andra mål för kvällen.

I den tredje perioden satte Oliver Johansson 5–0 innan gästerna spräckte nollan genom John Dahlström. Borna Kopac utökade därefter till 6–1 för hemmalaget. Juho Liuksiala reducerade för Visby/Roma i slutskedet och fastställde slutresultatet till 6–2.

AIK dominerade matchbilden stort och vann skottstatistiken klart med 38–15 inför 4 194 åskådare. Filip Lindblad i Visby-målet tvingades till 32 räddningar medan Jhonas Enroth räddade 13 skott för hemmalaget.

Matchfakta AIK – Visby/Roma

AIK – Visby/Roma HK 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

Period 1: 1–0 (18:06) Daniel Ljungman (Scott Pooley, Jhonas Enroth), 2–0 (19:16) Edvin Isén

Period 2: 3–0 (21:31) Oskar Magnusson (Theoklis Theocharidis), 4–0 (32:13) Daniel Ljungman (Scott Pooley)

Period 3: 5–0 (41:47) Oliver Johansson (Martin Schreiber, Rasmus Rudslätt), 5–1 (49:14) John Dahlström (Jacob Bengtsson), 6–1 (54:28) Borna Kopac (Edvin Isén, Christoffer Björk), 6–2 (55:15) Juho Liuksiala (Wille Bärehag)

Skott: 38–15 (11–4, 14–6, 13–5). Räddningar: AIK: 13 (86,67 %) | VIS: 32 (84,21 %). Utvisningsminuter: AIK: 8 min | VIS: 4 min. Publik: 4 194