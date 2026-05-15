Inför: Sverige-Kanada i Hockey-VM 2026

Tre Kronor spelar sin första match i hockey-VM 2026. Matchen spelas i BCF Arena i Fribourg. De möter Kanada den 15:e maj klockan 16:20. Här hittar du förutsättningar, laguppställningar, TV-tider och de senaste mötena mellan Sverige och Kanada.

Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich i Schweiz. Sveriges grupp och två kvartsfinaler spelas i Fribourg. Resten av turneringen avgörs i Zürich.

Här kommer du kunna hitta ställningen i de båda grupperna.

Vilka NHL-spelare spelar VM för Sverige?

Följande NHL-spelare togs ut i Tre Kronors VM-trupp:

Arvid Söderblom, mv, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Oliver Ekman-Larsson, b, Toronto Maple Leafs –> Läs mer!

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Mattias Ekholm, b, Edmonton Oilers –> Läs mer!

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Emil Heineman, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Simon Holmström, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Oskar Sundqvist, fw, St. Louis Blues –> Läs mer!

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!

Carl Grundström, fw, Philadelphia Flyers –> Läs mer!

Anton Frondell är emellertid inte anmäld till dagens VM-premiär. Nils Höglander, Vancouver Canucks, har tvingats lämna återbud till VM på grund av en skada.

Vilka är Kanadas stjärnor?

Kanada har fått loss mängder av stjärnor till VM. Eller vad sägs om Sidney Crosby, Macklin Celebrini, John Tavares, Evan Bouchard, Morgan Rielly och Mark Scheifele. För att nämna några.

Vad gäller matchen mellan Sverige och Kanada i hockey-VM 2026?

Det här är gruppspelspremiären.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final. Förlorarna i semifinalerna får istället spela en bronsmatch.

Du behåller din ranking genom hela slutspelet, vilket gör att du som etta alltid möter det lägst rankade laget. Det gör att varje match i VM-turneringen blir betydelsefull för lagets chanser senare i mästerskapet.

Var TV-sänds Sverige mot Kanada?

Matchen sänds på Viaplay Sport och på streamingtjänsten Viaplay. Matchen börjar klockan 16:20, men TV-sändningen börjar redan vid 15:00.

Hur ser Sveriges och Kanadas trupper ut?

Här hittar du Sveriges trupp i hockey-VM 2026.

Här hittar du Kanadas trupp i hockey-VM 2026.

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Kanada

VM 2025: Sverige-Kanada 3-5

VM 2024: Sverige – Kanada 4-2

VM 2022: Sverige – Kanada 3-4 efter förlängning

VM 2017: Sverige – Kanada 2-1 efter straffar

VM 2016: Sverige – Kanada 0-6

VM 2015: Sverige – Kanada 4-6

VM 2014: Sverige – Kanada 2-3 efter förlängning

VM 2013: Sverige – Kanada 3-2 efter straffar (Kvartsfinal)

VM 2013: Sverige – Kanada 0-3 (Gruppspel)

VM 2011: Sverige – Kanada 2-3

Det är alltid speciellt när Sverige och Kanada möts. Det är två gigantiska hockeynationer som så gott som alltid är med och slåss om medaljerna. Listan ovan avser de tio senaste VM-mötena, men de har ju också mötts i 4 Nations förra året och i OS-finalen 2014. Båda dessa gånger med Kanada som vinnare.

I VM är Kanada ett av få länder som Sverige har minusstatistik på. Tre Kronor har ”bara” vunnit tre av de tio senaste matcherna mot Lönnlöven. Kanada har alltså sju segrar. Båda nationerna har dessutom vunnit två matcher var efter förlängning eller straffar. Kanada har alltså fem segrar efter ordinarie tid, och Sverige har en.

Ifjol möttes lagen i gruppavslutningen och då vann Kanada med 5-3, vilket gjorde att de tog om hand om gruppsegern på Sveriges bekostnad. Men som bekant hjälpte det föga, då Kanada åkte ut mot Danmark (!) i kvartsfinalen medan Sverige tog brons hemma i Avicii Arena.

2024 möttes lagen i bronsmatchen och det blev då seger för svensk del. Sverige har också besegrat Kanada i två andra avgörande matcher: VM-kvarten 2013 då Fredrik Pettersson blev stor hjälte med sitt klassiska straffmål, och VM-finalen 2017 då det också blev straffseger för de blågula. Nicklas Bäckström som Oliver Ekman-Larsson blev hjältar den gången.

VM 2022 möttes lagen också i en utslagningsmatch. Då var det kvartsfinalen under VM i Tammerfors, och Sverige ledde med 3-0 en bit in i den tredje perioden och med 3-1 med bara någon enstaka minut kvar. Men Kanada vände och vann efter förlängning.

Som ni ser ovan blir det ofta jämna matcher. Upprepar sig det mönstret även i kvällens VM-premiär, där Kanada är skyhöga favoriter?