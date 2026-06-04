Rögle presenterar rekordsiffror: ”Otroligt stolt”

Rögle slår rekord. Klubben presenterar en rekord-omsättning och ett ökat eget kapital.

– Jag är otroligt stolt över att organisationen lyckats leverera den omsättningen, säger klubbdirektören Alen Bibic till Helsingborgs Dagblad.

Rögles succé säsong. Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån

Rögle stod för en stark 2025/26-säsongen och lyckades ta sig hela vägen till en SM-final. Finalen mot Skellefteå slutade i förlust, men utanför isen har framgångarna tagit vid.

Nu presenterar klubben en rekordomsättning på 245,8 miljoner kronor.

– Jag är otroligt stolt över att organisationen lyckats leverera den omsättningen och ännu mer stolt över att vi fått med oss resultatet. Det är inte alltid man lyckas med det när man växer på omsättningsraden, men det gör vi i år, säger Alen Bibic, klubbdirektör, till Helsingborgs Dagblad.

Ifjol låg Rögle på ett eget kapital på 18,7 miljoner kronor, nu ökar det med över nio miljoner kronor och landar på 28 miljoner kronor.

Klubbdirektören menar att det är tack vare ett långt slutspel och ett publiksnitt på 99,7% är den stora anledningen till föreningens stora omsättning, som landade på närmare en kvarts miljard under säsongen.

– Där har vi drivit hela intäktsbenet på ett bra sätt. Sedan har vi haft en disciplinerad organisation som jobbat på ett bra sätt med kostnadssidan. Det har tagits väl avvägda beslut.

Höjer priserna – trots rekordet

Till den kommande säsongen kommer dock klubben att höja priserna på årskort och entrébiljetter. Bibic tydliggör att det inte gäller alla platser.

– Vi kommer att göra små justeringar i arenan. Vi har inte tagit beslut om en rak prishöjning, utan har identifierat olika sektioner där vi höjer priset. Andra delar kommer vi att låta vara helt och hållet.















