En osannolik resa – från bortglömd talang till förstacenter i draften

För bara två år sedan var Caleb Malhotra ett relativt okänt namn utanför de mest insatta scoutkretsarna. Nu pekar allt mot att kanadensaren blir den första centern som väljs i NHL-draften 2026. Hans resa från BCHL till toppen av draftlistorna har varit en av säsongens mest anmärkningsvärda historier.

Caleb Malhotra har flugit upp som en raket på draftlistorna den här säsongen. Foto: Larry MacDougal via AP

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Medan Gavin McKenna fullständigt dominerade WHL för ett år sedan, höll Caleb Malhotra på att producera den tionde bästa poängnoteringen i en juniorliga på andranivån i British Columbia.

Malhotra hade alltid planerat att välja OHL-vägen, men valde att inte skriva på för Kingston Frontenacs utan spelade i stället för Chilliwack Chiefs i BCHL. Det gjorde också att han kunde stanna närmare familjen, samtidigt som hans pappa Manny coachade Abbotsford Canucks till ett AHL-mästerskap.

Men när NCAA öppnade dörren för spelare med erfarenhet från CHL att spela collegehockey började Malhotras namn omedelbart kopplas samman med OHL igen. Han avslutade visserligen säsongen i Chilliwack, men hans rättigheter trejdades till Brantford Bulldogs den 9 december 2024 – drygt sju månader efter att han hade förbundit sig till Boston University.

Många förväntade sig att Bulldogs skulle utmana om OHL-titeln. Och normalt sett brukar yngre spelare ha svårt att få maximalt med istid i lag som slåss i toppen. Samtidigt skulle han få vara en del av en vinnande miljö – och vinna gjorde de. Bulldogs förlorade inte en enda match under ordinarie tid förrän den 29 november. Då hade Malhotra redan etablerat sig som en av OHL:s främsta talanger med 32 poäng på 24 matcher. Han var dessutom en av de främsta spelarna under CHL USA Prospects Challenge, där han noterades för poäng i båda matcherna samtidigt som han visade hur dominant han kunde vara även utan puck.

Caleb Malhotra ratades i kanadensiska juniorlandslagen

Det dröjde inte länge innan Malhotra började klättra snabbt på draftlistorna. Som exempel kan nämnas att totalt 44 spelare togs ut till Kanadas två trupper för U17 World Challenge 2024. Malhotra var inte en av dem. Han var inte heller med vid U18-VM våren därpå eller vid Hlinka Gretzky Cup i augusti.

Dessutom fanns Malhotra inte med på särskilt många draftlistor som publicerades före september.

Hans utveckling har varit fascinerande att följa. Malhotra har alltid varit en intressant talang – han gjorde 48 poäng på 48 matcher för Vaughan Kings under säsongen 2023/24. Som jämförelse var Adam Valentini den främsta U16-spelaren i Ontario samma år med 52 mål och 134 poäng på 57 matcher. Men alla som såg Malhotra den säsongen visste en sak – han var en oerhört pålitlig tvåvägscenter i en ålder då de flesta spelare försökte locka scouterna med spektakulär individuell statistik. Redan då kändes dock tanken på en draftsäsong med 80 poäng i OHL ganska osannolik.

Spola fram till i dag. Majoriteten av de bästa U16-spelarna från den säsongen fanns inte ens med på NHL Central Scoutings radar i år. Samtidigt är Malhotra i princip självskriven att bli den första forwarden från OHL som väljs i draften. Det är fascinerande hur mycket som kan förändras på bara två år.

Fick stort ansvar – trots sin ringa ålder

En stor anledning till det är att Malhotra vägrade att slå av på takten trots att Bulldogs fortsatte att förstärka sin spelartrupp under säsongen. Hans enda poänglösa svit över flera matcher kom i mitten av mars. Malhotra avslutade grundserien med 29 mål och 84 poäng på 67 matcher, vilket räckte till en andraplats i OHL bland draftaktuella spelare bakom Nikita Klepov.

Oavsett situation verkade Malhotras istid aldrig minska. Powerplay, boxplay eller spel fem mot fem – han användes överallt. Enligt Instat snittade han över 19 minuter per match trots att han spelade i en forwardssida fylld av högt aktade talanger. Malhotra bars inte fram av bättre spelare – han gjorde spelarna omkring sig bättre.

– Få centrar kan komma in i ligan som rookies och få samma uppmärksamhet som Malhotra gjorde, sade en scout tidigare i våras.

– Han är så mogen och så smart. Han har pucken väldigt ofta och gör livet svårt för motståndarna varje kväll.

De bästa talangerna är ofta de smartaste, och det är där Malhotra verkligen sticker ut. Han läser spelet exceptionellt bra – scouter beskriver det som att han alltid ligger ett steg före konkurrenterna. Han hittar öppna ytor med lätthet och är mycket svår att stoppa i omställningsspelet. Malhotra vet när han ska transportera pucken själv och när han ska söka en fri yta eller samla om spelet. Det kan låta enkelt, men det är vanligt att unga spelare får panik under press. Någon sådan panik finns inte i Malhotras spel.

Det blev särskilt viktigt under slutspelet. Bulldogs slogs till slut ut i den tredje rundan, men Malhotra slutade ändå femma i slutspelets poängliga med 13 mål och 26 poäng på 15 matcher. Hans poängsnitt på 1,73 per match var överlägset bäst bland alla draftaktuella spelare och räckte till en andraplats totalt bland spelare som spelade minst tio matcher. Enligt de flesta bedömare var Malhotra Brantfords bästa spelare under slutspelet och visade att han klarar av att prestera under press.

Förenas pappa Manny Malhotra med sonen Caleb i Vancouver Canucks organisation? Foto: AP Photo/Alamy

Håller han samma nivå som Viggo Björck?

Det finns egentligen inga uppenbara svagheter i Malhotras spel. ”Konsekvens” är ordet som återkommer gång på gång när människor beskriver honom. De stora frågetecknen handlar snarare om huruvida han har den offensiva uppsidan för att bli en riktig förstacenter på NHL-nivå och om hans genombrott den här säsongen är fullt ut hållbart. Kommer Malhotra att fortsätta visa att han är en spelare som gör skillnad? Är hans högstanivå lika hög som exempelvis Viggo Björcks? Är Malhotra det bästa alternativet i en relativt svag centerkull, eller är han faktiskt kapabel att förändra en hel organisation?

Det är framför allt Vancouver Canucks som behöver besvara de frågorna. Om Toronto väljer Gavin McKenna ettaoch San Jose antingen går på Ivar Stenberg eller en back, sitter Vancouver i ett perfekt läge att välja en center som tredje spelare totalt. Om ett lag inte tror att Malhotra kan bli en förstacenter ska man inte bli förvånad om han faller några placeringar. Samtidigt har han alla egenskaper som krävs för att bli en center med stor påverkan på spelet. Hans lägstanivå är så hög att det är lätt att bli förälskad i hans spel, och han har dessutom varit utmärkt vid i stort sett varje showcase-evenemang den här säsongen.

Det har förekommit många spekulationer kring om Vancouver verkligen skulle välja bort Malhotra – den spelare som förväntas bli den första centern att väljas. Jag är inte säker på att jag köper det resonemanget. Även om man bortser från att klubben nyligen anställde hans pappa som tränare känns det helt enkelt som en bra matchning utifrån Vancouvers behov. Och om Malhotra inte utvecklas till en förstacenter kommer de ändå att ha möjlighet att välja spelare som Alexis Joseph, Carter Meyer, Jaxon Jacobson eller Milan Sundström nästa sommar. Man kan aldrig ha för många bra centrar.

Malhotra klar för Boston University

Malhotra är klar för Boston University, där han kommer att få möjlighet att konkurrera om rollen som förstacenter mot drafttalangen Tynan Lawrence inför NHL-draften 2026. För den som söker jämförelser påminner hans defensiva spel en del om Matty Beniers, men med ännu högre hockey-IQ. Scouter har också nämnt namn som Anton Lundell, en spelare som spelade en viktig roll när Florida vann två Stanley Cup-titlar. Malhotra anses dock ha lite större offensiv potential.

Just nu pekar allt mot att Malhotra blir den första centern som väljs i draften. Det finns inte ett enda lag som inte skulle må bra av mer bredd på centerpositionen. Och för de flesta scouter är Malhotra den bästa tillgängliga spelaren.

Oavsett vilket har det varit imponerande att följa hans resa uppför draftlistorna den här säsongen.

Och vem vet?

Kanske finns det fortfarande ytterligare en nivå i hans spel att låsa upp.

Det vore något.

Source: Caleb Malhotra @ Elite Prospects