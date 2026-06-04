Luleå skriver avtal med 17-åriga löftet

Luleå har säkrat upp landslagslöftet Edith Larsson Örnkloo. 17-åringen skriver ett junioravtal efter sin första SDHL-säsong.

– Det känns jättebra att Edith skrivit på ett junioravtal med oss, säger sportchefen Oskar Häggström.

Oskar Häggström och Luleå säkrar upp Edith Larsson Örnkloo till 2028. Foto: Bildbyrån och X (Luleå Hockey).

Så sent som hösten 2024 spelade Edith Larsson Örnkloo TV-pucken med Norrbotten. Men redan då var hon före sina jämnåriga och tränade på NIU – trots att hon egentligen var ett år för ung. 2025/26 kom också de väntade chanserna i SDHL, med Luleå.

Nu, efter de 38 första matcherna i högstaligan, har 17-åringen skrivit på ett junioravtal.

– Det som är kul med Edith är att hon hela tiden vill utvecklas. Hon har en bra fysik och är stark på pucken. Så hon kommer utan tvekan att fortsätta sin utveckling tillsammans med oss för att bli bättre och bättre för varje säsong, säger sportchefen Oskar Häggström på lagets sajt.

Spelade JVM med Sverige

Edith Larsson Örnkloo, från Sunderby SK, var även en del av U18-landslaget under förra säsongen. Genom sina insatser där tog hon en plats i JVM, där Sverige slutade fyra efter en 3–4-förlust mot Tjeckien i en bronsmatch.

– Förra säsongen, min första med SDHL-laget var otroligt kul och bra för min utveckling som hockeyspelare. Framför allt att få känna på tempot och se vad som krävs för att spela på den högsta nivån, säger löftet själv och fortsätter.

– Nu kommer det bli fantastiskt roligt att fortsätta utvecklas i Luleå Hockey, där jag förutom den allmänna utvecklingen har fokus på att öka min fart och att bli bättre på att använda min fysik i närkamperna.

Avtalet är skrivet till 2028.

Source: Edith Larsson Örnkloo @ Elite Prospects