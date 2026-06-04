Går miste om NHL-pengarna: ”Vi var tvungna”

Oskarshamn går miste om en betydande del av sin NHL-ersättning för Herman Träff efter överenskommelse med HV71. Det bekräftar Arsi Piispanen.

– Vi var tvungna att förhandla om det med HV, säger sportchefen till Barometern-OT.

Oskarshamn och HV71 delar på NHL-ersättning för Herman Träff. Foto: Bildbyrån (montage).

Normalt får svenska klubbar en NHL-ersättning på runt en miljon kronor per säsong när spelare skriver NHL-kontrakt. Men i fallet Herman Träff ser det annorlunda ut.

Visst, den nu 20-årige forwarden skrev på för Anaheim Ducks i slutet av mars, och avslutade den gångna säsongen i AHL. Men det gjordes en uppgörelse när löftet hämtades in till Oskarshamn från HV71. En uppgörelse som gör att den Hockeyallsvenska klubben går miste om en betydande del av pengarna.

– Vi har ett avtal med HV kring det, säger sportchefen Arsi Piispanen när han bekräftar det hela för Barometern-OT.

– Vi får en liten peng, tillägger han på fråga om det inte blir några pengar alls.

”Det var ett sätt att få loss Träff”

Sportchefen förklarar att uppgörelsen var nödvändig för att få loss Herman Träff från HV71.

– Det var ett sätt för oss att få loss Herman Träff därifrån. Vi var tvungna att förhandla om det med HV, säger han till tidningen.

Herman Träff slog igenom ordentligt i Oskarshamn och Hockeyallsvenskan den gångna säsongen. Totalt blev det 23 mål och 21 assist över 55 matcher. Något som alltså tog honom till NHL-avtalet, och gör att han inleder 2026/27 i Anaheims AHL-lag San Diego Gulls.

Source: Herman Träff @ Elite Prospects