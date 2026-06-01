New Jersey Devils säkrar upp en av sina största talanger.

Två meter långa Anton Silajev skriver ett NHL-avtal och tar klivet till Nordamerika.

Anton Silayev efter NHL-draften i Las Vegas 2024. Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

I NHL-draften 2024 valdes Anton Silajev som tionde spelare av New Jersey Devils. Bara tre backar – Artiom Levsjunov, Carter Yakemchuk och Zayne Parekh – valdes före Silajev.

Den ryske bjässen, som mäter över två meter, har varit ordinarie för Torpedo Nizhny Novgorod i KHL under tre raka säsonger. Den gångna säsongen blev 20-åringen också uttagen till KHL:s All Star-match. Nu står det klart att Silajev lämnar Torpedo och flyttar till andra sidan Atlanten.

Under måndagen bekräftar New Jersey Devils att de har skrivit ett treårigt rookieavtal med Anton Silajev. Han väntas därmed ta klivet till Nordamerika nästa säsong och inleda i klubbens farmarlag Utica Comets i AHL.

BIG deal? Yeah, we’d say so.



We’ve signed Anton Silayev to a three-year, entry-level contract.



Anton Silajev går från KHL till New Jersey Devils

Anton Silajev är en av tre spelare som gick topp tio i NHL-draften 2024 som ännu inte har gjort debut i världens bästa hockeyliga. De övriga två är fjärdevalet Cayden Lindstrom (Columbus Blue Jackets) och sjättevalet Tij Iginla (Utah Mammoth). Det återstår att se om Silajev kommer att få göra NHL-debut för Devils den kommande säsongen efter att ha flyttat till USA.

New Jersey Devils hade inget val i NHL-draftens första runda varken 2023 och 2025 vilket innebär att Anton Silajev är den just nu största talangen som klubben har i sin prospect pool. I sommarens NHL-draft har Devils däremot ett val i förstarundan och kommer att välja som tolfte lag.

Anton Silajev har noterats för 26 poäng på 187 KHL-matcher i sin unga karriär. Inför säsongen 2026/27 väntar nu spel i Devils organisation för backbjässen, som är känd för sin styrka i det defensiva spelet kombinerat med en bra skridskoåkning.

