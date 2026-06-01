Elisa Holopainen ser ut att vara förlorad för Frölunda.

Kim Martin Hasson bekräftar att klubben inte räknar med stjärnan.

– Vi har byggt ett lag med tanken att hon inte är hos oss, säger sportchefen till rakapuckar.com.

Elisa Holopainen lämnar Frölunda efter två säsonger i SDHL för spel i PWHL. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån (Montage)

För två år sedan värvade Frölunda den finska stjärnan Elisa Holopainen som anslöt från KalPa där hon öst in poäng. Innan flytten till Frölunda vann hon pris som den bästa spelaren i finska ligan inte mindre än fyra gånger.

24-åringen fortsatte sedan att dominera även i SDHL. Under sin första säsong i Frölunda gjorde hon 24 mål och 45 poäng på 36 matcher och kom delad etta i poängligan tillsammans med Petra Nieminen i Luleå. Efter säsongen, där hon lett Frölunda till SM-guld, prisades Holopainen som SDHL:s bästa forward och MVP samt tog emot Guldhjälmen som ligans bästa spelare.

Den gångna säsongen var Elisa Holopainen återigen en av SDHL:s bästa spelare och vann skytteligan med sina 27 mål för Frölunda. Hon kom även tvåa i poängligan, bakom Nieminen, med 42 poäng på 36 matcher.

Elisa Holopainen har egentligen kontrakt med Frölunda även den kommande säsongen. En out i avtalet har dock öppnat för en flytt till PWHL nästa säsong. Elisa Holopainen är också anmäld till PWHL-draften som hålls i Detroit 17 juni. Där kommer finländskan sannolikt att bli vald utav någon av de tolv lagen i proffsligan och således lämna Frölunda.

– Jätteroligt för henne. Sedan får vi se om hon stannar hos oss ett tag eller inte. Det beror på vilket lag som väljer henne, deras förutsättningar, vad de vill, säger Frölundas sportchef Kim Martin Hasson till rakapuckar.com.

Elisa Holopainen lämnar Frölunda för PWHL

Elisa Holopainen har rankats så högt som elva inför PWHL-draften om ett par veckor. Därför är hon en av de mest eftertraktade spelarna som finns tillgängliga för PWHL-klubbarna. Med andra ord är mycket troligt att hon tar klivet till Nordamerika inför nästa säsong.

Enligt Kim Martin Hasson räknar Frölunda inte heller med Elisa Holopainen.

– Vi har vetat om det här länge, ända sedan innan förra säsongen tog slut. Vi har byggt ett lag med tanken att hon inte är hos oss. Vi är nöjda med truppen vi har.

Totalt har Elisa Holopainen gjort 62 mål och 110 poäng på 95 matcher för Frölunda de senaste två åren.

Source: Elisa Holopainen @ Elite Prospects