Profilens tårar – lämnar efter 14 år: ”Ångrar inget”

Brendan Gallagher har spelat över 900 NHL-matcher i Montréal Canadiens.

Nu bekräftar 34-åringen, mellan tårar, att han har gjort sin sista match i ”Habs”.

– Det är ganska tydligt att jag kommer att flytta vidare, säger Gallagher.

Brendan Gallagher vinkar adjö efter 14 år i Montréal Canadiens. Foto: Eric Bolte-Imagn Images & Sportsnet/Skärmdump

I femte rundan av NHL-draften 2010 valde Montréal Canadiens en liten forward vid namn Brendan Gallagher. Efter ett par år i juniorligan WHL fick Gallagher göra NHL-debut med ”Habs” under säsongen 2012/13. Därefter har Gallagher varit bofast i Montréals laguppställning och blivit en publikfavorit med sin oömma och riviga spelstil.

Totalt har det blivit 911 NHL-matcher i Canadiens för Brendan Gallagher under 14 års tid. Nu ser dock hans tid i Montréal ut att vara över. Det bekräftar 34-åringen själv för nordamerikansk media.

– Först och främst är jag väldigt tacksam och lyckligt lottad att jag har fått spela här under så pass lång tid. Det har varit ett privilegium att spela framför fansen här ända sedan den första dagen. Det är en chans som inte många spelare i den här ligan får och jag har fått göra det i 14 år nu. Det har varit väldigt speciellt att kunna kalla Bell Centre för hemma under den här tiden, säger en känslosam Brendan Gallagher.

Brendan Gallagher har ett år kvar på sitt kontrakt i Montréal Canadiens. Däremot har forwardens namn nämnts i frekventa trejdrykten och nu är Gallagher öppen med att han troligtvis har spelat sin sista match i ”Habs”-tröjan.

– Klubben, ledningen, tränarna och lagkamraterna sedan jag kom hit… Det har varit upp och ner men jag ångrar ingenting. Det är ganska tydligt att jag kommer att flytta vidare, säger Brendan Gallagher med tårar i ögonen och tar sedan en paus för att samla sig innan han fortsätter:

– Jag känner mig bara väldigt, väldigt lyckosam att ha fått spela här.

”It’s pretty clear, I’ll be kind of moving on here.”



Brendan Gallagher hade sina bästa år i Montréal mellan 2017 och 2019. Han sköt då över 30 mål och gjorde över 50 poäng två år i rad. Därefter har hans produktion avtagit mer och mer. Under årets säsong stod han för 23 poäng (7+16) på 77 matcher och var sedan utanför laget i Stanley Cup-slutspelet där ”Habs” åkte ut i konferensfinal mot Carolina Hurricanes. 2021 skrev Gallagher på ett sexårskontrakt med Montréal med en lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar (drygt 60 miljoner kronor) per säsong fram till 2027.

Totalt har Brendan Gallagher noterats för 246 mål och 487 poäng på 911 matcher i Montréal Canadiens.

Source: Brendan Gallagher @ Elite Prospects