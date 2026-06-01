Nick Ebert har tillbringat flera år i KHL sedan han lämnade Örebro.

Nu är amerikanen klubblös – sedan han fått lämna CSKA Moskva.

Nick Ebert står utan klubb inför den kommande säsongen. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

2018 värvades Nick Ebert till Örebro Hockey och han tillbringade sedan tre hela säsonger i SHL där han var en av ligans bästa backar under två av dem. 2022 lämnade dock Nick Ebert Örebro och flyttade, kontroversiellt nog, till Ryssland.

Där skrev Ebert på för Avtomobilist Jekaterinburg där han gjorde en toppsäsong 2022/23 och blev kvar i klubben under tre år. Förra året skrev amerikanen också på ett nytt kontrakt med Jekaterinburg. I september, bara en månad efter att han skrev på, meddelade dock klubben att Nick Ebert bröt sitt nyskrivna avtal och lämnade av personliga skäl.

I januari blev Nick Ebert i stället klar för en ny klubb – återigen i KHL. Han skrev på för CSKA Moskva för resten av årets säsong. Där stod Ebert sedan för 2+1 på sex grundseriematcher och 1+1 på nio slutspelsmatcher.

Nick Ebert blir klubblös igen

Under måndagen har det varit KHL:s version av ”free agency” där alla spelarkontrakt löper ut. Då meddelar CSKA Moskva att Nick Ebert är en av spelarna som lämnar arméklubben. Det blev endast 15 matcher i CSKA-tröjan för Ebert som nu återigen blir klubblös efter bara några månader i Moskva-klubben.

Nick Ebert gjorde succé i Örebro med 33 poäng på 49 matcher säsongen 2018/19, vilket gav en fjärdeplats i backarnas poängliga i SHL. Han lämnade sedan Sverige för spel i Nordamerika men efter en säsong i AHL återvände Ebert till Örebro 2020. Efter en tung första säsong tillbaka blev det därefter återigen succé under säsongen 2021/22. Ebert gjorde 32 poäng på 49 matcher för Örebro och kom femma i poängligan för backar, med sina +23 var han också i toppen av plus/minus-ligan. Totalt gjorde Nick Ebert 79 poäng (26+53) på 124 matcher i SHL med Örebro.

Under åren i KHL har Nick Ebert stått för 89 poäng (31+58) på 180 matcher.

Source: Nick Ebert @ Elite Prospects