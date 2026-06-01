Montréal Canadiens hade svårt med målskyttet i serien mot Carolina Hurricanes.

Efter uttåget ur Stanley Cup-slutspelet är stjärnforwarden Cole Caufield kritisk – mot sig själv.

Cole Caufield sågar sig själv efter Montréal Canadienss uttåg ur Stanley Cup-slutspelet.

Efter att ha slagit ut både Tampa Bay Lightning och Buffalo Sabres med 4-3 i matcher tog sig Montréal Canadiens vidare till konferensfinal. Där vann ”Habs” också den första mot Carolina Hurricanes med 6-2.

Sedan tog det tvärstopp för Montréal.

Carolina vann därefter fyra raka matcher och gick vidare till Stanley Cup-final med 4-1 i matcher. För Canadiens tar säsongen i stället slut. Under de fyra förlustmatcherna lyckades laget bara göra fem mål.

En av lagets stjärnor, Cole Caufield, är nu självkritisk efter uttåget.

– Ärligt talat var jag usel, så enkelt är det. Jag vill vara mycket bättre och jag förväntar mig mer av mig själv. Det gör mina lagkamrater och tränare också. Jag vet att jag har mer att ge och jag inte nöjd över huvud taget. Jag borde ha varit bättre, det finns mycket mer att hämta, säger Caufield till nordamerikansk media.

Cole Caufield: ”Inte i närheten av tillräckligt bra”

Cole Caufield gjorde hela 51 mål och 88 poäng på 81 grundseriematcher. Han blev då den första spelaren på 36 år att göra minst 50 mål för Montréal sedan Stephane Richer under säsongen 1989/90. I slutspelet gjorde Caufield sedan 13 poäng (6+7) på 19 matcher. I serien mot Carolina stannade han på 2+2 på fem matcher.

Lagets övriga toppspelare, Nick Suzuki och Juraj Slavkofský, gjorde tre poäng vardera på de fem matcherna i konferensfinalen. Både Suzuki och Slafkovský gjorde dock alla sina poäng i match ett och gick sedan poänglösa i fyra raka matcher när Montréal förlorade.

– Det är inte bra någonstans. Självklart tar man sig inte till konferensfinal utan de andra killarna i laget också. De steppade upp och bar oss på vägen dit. Vi har mycket högre förväntningar på oss själva och har höga krav. Vi vet att vi kan spela bättre. Det var inte i närheten av tillräckligt bra, säger Cole Caufield.

Överlag stod dock Montréal Canadiens för en stark säsong och överträffade förväntningarna genom att gå så långt som de gjorde. Det gör att laget nu ser positivt inför framtiden.

– Jag tror att alla hade kunnat vara lite bättre. Nu ser allihop fram emot nästa säsong, säger Caufield.

