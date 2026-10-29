TV-pucken idag: Dags för tjejernas kvartsfinaler

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |



Det blev dramatiskt i kvalet tidigare i veckan. Örebro hade allt i egna händer i sin sista match, men föll mot redan utslagna Gästrikland. Det gjorde att topptippade Dalarna tog sig vidare till kvartsfinal.

Övriga lag som tog sig vidare var:

Den regerande mästaren Värmland samt Göteborg, Stockholm, Södermanland, Norrbotten, Småland och värddistriktet Ångermanland.

Under torsdagen spelas kvartsfinalerna i Örnsköldsvik. Under fredagen spelas det placeringsmatcher för lagen 5-8. Under lördagen spelas det semifinaler och på söndag delas medaljerna ut. Då är det både bronsmatch och final - för både pojkarna och flickorna.

Regler för TV-pucken 2026

Spelarna är i första hand födda 2011 men på flicksidan finns det också några underåriga spelare. Du representerar inte ditt klubblag utan ditt distrikt.

Matcherna spelas i 2x20 minuter. Vid oavgjort väntar förlängning och vid behov kan även straffar avgöra matchen.

Så spelas kvartsfinalerna i flickornas TV-pucken 2026

10:25 Värmland – Södermanland

12:10 Norrbotten – Småland

14:15 Stockholm – Dalarna

16:00 Göteborg – Ångermanland

Hur ser jag TV-puckens kvartsfinaler på TV?

SVT sänder från hela finalhelgen (29 oktober till 1 november) i Örnsköldsvik.

Så här sänder de idag, den 29:e oktober:

10.20-13.40, SVT1/SVT Play, TV-pucken, kvartsfinaler (flickor).

14.10-16.00, SVT1/SVT Play, TV-pucken, kvartsfinaler (flickor).

16.00-18.00, Kunskapskanalen/SVT Play, TV-pucken, kvartsfinaler (flickor)

Programledare: Dusan Umicevic.

Kommentatorer: Chris Härenstam och Peter Jonsson.

Expert: Jonas Andersson.

Poängligan i TV-pucken 2026

Source: TV-PUCKEN-W Scoring Leaders @ Elite Prospects

Hur gick TV-pucken 2025?

TV-pucken för tjejer har spelat sedan 2019. På flicksidan tog Värmland 2025 sin första seger i TV-pucken. Småland har vunnit flest gånger. De har stått som mästare vid två tillfällen.

Innan 2019 hette tjejernas turnering "Stålbucklan". Där är Ångermanland mesta mästare. De fick lyfta pokalen tre gånger.

På pojksidan har turneringen spelats sedan 1959. Där är Stockholm det mest framgångsrika distriktet, med 18 segrar. De två senaste åren har Småland vunnit. De har totalt vunnit vid sex tillfällen.