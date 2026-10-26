Jättedrama i TV-pucken – så spelas kvartsfinalerna

Värmland övertygade i gruppspelet.

Foto: Svenskhockey.tv (skärmdump).

TV-pucken bjuder alltid på drama och så även i år.

Ända in i slutet blev det dramatik och vi har nu fått åtta lag vidare på tjejsidan. Storfavoriterna Värmland, som är regerande mästare, och Stockholm pallade för trycket.

Bakom Värmland i den östra gruppen var det enormt jämnt. Dalarna föll på övertid mot Värmland och åkte även på en överraskande förlust mot Örebro. Trots 36-10 i skott blev det 2-0 till närkingarna. I den sista omgången hade Örebro det i egna händer, men då blev det en ny skräll när Gästrikland vann med 1-0.

Något som alltså innebär att Dalarna knep den sista slutspelsplatsen i den gruppen.

I Stockholms grupp slutade Södermanland på en andraplats.

Göteborg imponerade stort

Uppe i norr var det jämnt skägg mellan Ångermanland och Västerbotten men där Västerbotten knep gruppsegern med bättre målskillnad. I den södra gruppen imponerade Göteborg stort med 17 mål framåt och endast två insläppta mål.

De vann även sin grupp med tolv poäng.

Sällskap till Örnsköldsvik från syd gör Småland, som slutade på nio poäng och vann samtliga matcher förutom den mot Göteborg. Med grupperna färdigspelade kan vi nu också konstatera hur kvartsfinalerna kommer att se ut.

Så spelas kvartsfinalerna

Tjejernas kvartsfinaler spelas på torsdag i Hägglunds Arena. Värddistriktet Ångermanland kommer att få den sena matchen. De ställs nu mot starka Göteborg direkt i kvartsfinalen.

Här är samtliga matcher och tider:

10:25 Värmland – Södermanland

12:10 Norrbotten – Småland

14:15 Stockholm – Dalarna

16:00 Göteborg – Ångermanland