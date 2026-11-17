Per Ledin jobbar numera i Norge.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Per Ledin har lämnat landet!

Det låter mycket mer dramatiskt än vad det faktiskt är.

– Idag hittar ni mig i Norge. Utanför Oslo i Frisk Asker, berättar Per Ledin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har haft fyra bra roliga år i Sunderby. Sedan kände jag att jag ville ha en ny utmaning. Då har jag en gammal vän som heter Fredrik Mikko och som är målvaktstränare. Jag hade honom 2005/06 i Färjestad då vi vann guld.

– Vi har alltid haft kontakten och han ringde till mig i våras och sa att han hade ett jobb åt mig. ”Vi måste få upp träningskulturen och utvecklingen ännu mer”. I och med att jag alltid har tyckt om att söka utmaningar, utveckling och träning samtidigt som Norge alltid är bra på vinteridrotter och hade gjort ett grymt hockey-VM, kände jag att det där kunde vara något.

– Sedan hade jag ett bra möte med ledningen. Efter det kände jag att det här tåget hoppar jag på. Där är vi nu.

"Träningsmiljön är helt fantastisk"

Vad är din roll i Frisk Asker?

– Huvuddraget är U18-tränare, men vi jobbar också på gymnasiet. Jag jobbar mycket med U18 och U20, men även en hel del med A-laget när det just gäller powerskate och allt som har med individuell utveckling att göra.

– Jag har blivit mottagen av GM Vidar Wold och A-lagscoachen Sjur Robert Nilsen på ett fantastiskt sätt. Även om jag har spelat på högsta nivå är det en annan sak att vara ledare på den nivån, så jag har fått lära mig mycket där. Det är enormt roligt och inspirerande.

Hur står sig norsk juniorhockey i dag i relation till den svenska?

– I Sverige har man kommit lite längre med strukturen i spelet. Framför allt i spelet utan puck.

– Här i Norge är det så att man kanske inte spelar lika strukturerat. Kanske mer öppen hockey, mer skills och så vidare. Det gör att det görs mycket mål här.

– Sedan är det lite annorlunda eftersom man även spelar på små rinkar. Jag tror fyra, fem rinkar är små. Tre, fyra är hybrid och tre, fyra är stora. Det är helt klart ett annorlunda spel på liten rink, vilket i sig är väldigt kul och utmanande.

– Junioråldern här är komplex, för kan man inte ta sig upp i ett A-lag söker man sig oftast till Sverige för att spela U20 Nationell och i en lite bättre liga.

– Norskarna generellt är väldigt glada, positiva och oerhört ambitiösa. Träningsmiljön är helt fantastisk. Killarna stämplar in hela tiden och är öppna och nyfikna på att lära sig, vilket såklart är inspirerande.

Per Ledin har tidigare jobbat med bland annat Norrbottens TV-pucklag.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Många turer kring JVM

Det har varit många konstiga och olustiga turer kring ryskt deltagande i junior-VM . Ryskt deltagande skulle innebära att Norge, som kvalificerade sig dit förra säsongen, skulle ånyo förpassas till B-gruppen . Det här har också varit ett stort samtalsämne i Norge .

– Såklart att man hela tiden har känt att det är otroligt märkligt att när det samtidigt pågår ett krig bara bestäms utan att man lyssnat mot rälsen.

– Klart att många varit frustrerade eller förbannade i termer av hur det ens är möjligt att det kommer på tal att man inte ska få spela. Norge har kvalat sig till att få spela ett JVM, men då skulle man kastas ut för att Ryssland ska få vara med.

– Det var ett lättat och otroligt roligt besked att Norge och inte Ryssland får åka till junior-VM. Det har påverkat otroligt många. Jag tänker bara på dem som eventuellt är uttagna, resor, hotell. Tänker jag dessutom ett steg längre med föräldrar och allt sådant…

– Dessutom startar B-VM tidigare, så det har varit lite kaotiska dagar, men det är skönt och en lättnad att Norge får vara med på högsta nivån eftersom norsk hockey är på frammarsch.

"Vi får se vart resan tar vägen"

Hur tror du Norge står sig i ett junior-VM?

– Ja du… Det blir väldigt spännande att se. Norge har en hel del duktiga spelare som kan göra skillnad.

– Sedan är det här med att hantera USA, Kanada och Sverige på liten rink. Att ha tålamod i spelet. Det är det jag tror blir nyttigt för dem.

– Norge har inte samma bredd och topp som Sverige har, men helt klart är det, som jag sa, att man har en hel del duktiga spelare, så känslan är ändå att dom kommer överraska. Där har jag en positiv känsla.

– Tittar jag på senaste hockey-VM och att man någon gång träffar rätt med laget och får med sig resultaten, så kan det bli bra. Trea i senaste VM. Ser man hur Norge jobbar över tid, kommer resultaten så småningom. Om det kommer nu eller senare får vi se.

Hur länge blir du kvar i Norge?

– Det vet jag inte. Jag har hoppat på tåget här och kör till att börja med den här säsongen. Sedan får vi se hur det är.

– Det enda man kan påverka i framtiden är att göra nästa dag lite, lite bättre och efter det får vi se vart resan tar vägen. Det är fantastiskt roligt och jag är tacksam över att jag har blivit väldigt fint mottagen av Frisk Askers ledning.